YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Kadın başkan şerbetçioğlu hasadında

Kadın başkan şerbetçioğlu hasadında

BİLECİK HABERLERİ  | 29.08.2020 12:41 | Son Güncelleme

Bilecik’in ilk kadın belediye başkanı olara seçilen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ziyaret için gittiği şerbetçiotu tarlasında çiftçiler ile beraber hasat yaptı.Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde göreve geldiği ilk günden beri ilçe halkı ile iç içe olan Başkan Tekin, hasadı devam eden şerbetçiotunun hasadında çiftçileri yalnız bırakmadı.

Bilecik’in ilk kadın belediye başkanı olara seçilen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ziyaret için gittiği şerbetçiotu tarlasında çiftçiler ile beraber hasat yaptı.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde göreve geldiği ilk günden beri ilçe halkı ile iç içe olan Başkan Tekin, hasadı devam eden şerbetçiotunun hasadında çiftçileri yalnız bırakmadı. İlçede ve köylerde şerbetçiotu toplayan çiftçileri ziyaret eden Başkan Tekin, hem çiftçilere kolay gelsin dileklerini iletirken hem de onlara çiftçilere yardım etti.
"1955 yılında 22 bölgede denemesi yapılan şerbetçiotu en iyi sonuçları ilçemizde alınmış"
Şerbetçiotunun Türkiye’ye ile tanışmasının 1955 yılında olduğunu aktaran Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “1955 yılında Türkiye’de şerbetçiotu üretimine karar verilmiş ve 22 bölgede şerbetçiotunun denemesi yapılmıştır. 22 bölgede deneme üretimi yapılmış ve en iyi sonuçları Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde üretilen ürünler vermiştir ve Pazaryeri’ndeki çeşitlerin en iyiler arasında olduğu belirlenmiştir. Pazaryeri ilçemiz tanıtımında katkısı olan pazarcık bozamız, pazarcık helvamız, pazaryeri boncuk fasulyemiz ve Kınık Köyü’müzde yapılan çömleklerimiz ile tanınmaktadır ama asıl ürünü şerbetçiotunun ülkemizde yetiştiği tek bölge olmasına borçlu. Pazaryeri ilçemizde yetişen şerbetçiotunun kalitesinin dünyayla yarışabilir nitelikte olduğu belirtiliyor. İlçemizde eskiden her vatandaşımızın ektiği ürünümüzü şu an yaklaşık 500-550 çiftçiniz yapıyor ve bu üründen geçimini sağlıyor. Bu sene şiddetli yağışlardan etkilenen çiftçilerimiz oldu bazı tarlalarımız zarar gördü, fakat ilçemizde bu yıl rekolte yüksek ürünümüz bol Allah’a şükürler olsun. Bir yaz boyunca tarlasında emek veren kadını ile çocuğu ile bütün çiftçilerimiz inşallah emeklerinin karşılığını almışlardır, çiftçilerimiz aldıkları ürünlerinin bereketini görsün. İlçe halkımız şerbetçiotunun sadece kendi ilçelerinde yetişiyor olmasından adeta gurur duyuyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Kartal Belediyesinden personele ‘Psikososyal Destek Eğitimi’
Kartal Belediyesinden personele ‘Psikososyal Destek Eğitimi’
Altayspor ile Bandırmaspor hazırlık maçı yaptı
Altayspor ile Bandırmaspor hazırlık maçı yaptı
Başkan Şerifoğulları, “Attığımız her adımla şehrimizi ihtiyaçlar doğrultusunda yarınlara hazırlıyoruz”
Başkan Şerifoğulları, “Attığımız her adımla şehrimizi ihtiyaçlar doğrultusunda yarınlara hazırlıyoruz”
Elazığ’da yangın, çevreyi dumanlar sardı
Elazığ’da yangın, çevreyi dumanlar sardı

Bilecik Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:48
Sabah
06:18
Öğle
13:06
İkindi
16:47
Akşam
19:44
Yatsı
21:08

Bilecik Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Gül Eczanesi
Bozuyuk
Olcay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Traktörün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Traktörün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İlçenin sevilen Kaymakamı Yavuz vatandaşlarla vedalaşarak ilçeden ayrıldı
İlçenin sevilen Kaymakamı Yavuz vatandaşlarla vedalaşarak ilçeden ayrıldı
Başkan Soydan’dan Başkan Söğütlü’ye ziyaret
Başkan Soydan’dan Başkan Söğütlü’ye ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.