Kadın başkan tulum giyip mahalleyi dezenfekte etti

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem tulum giyip mahalleyi ilaçlayıp dezenfekte etti.

Ceyhan Belediyesi Özel Dezenfekte Ekibi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde bulunan tüm ortak kullanım alanları başta olmak üzere mahalle mahalle sokak sokak dezenfekte çalışması yapılıyor. Bakteri ve virüs tehditlerine karşı yürütülen çalışmalar 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor.

Dezenfekte çalışmalarını takip eden Başkan Hülya Erdem, bu kez tulum giyip Aydemiroğlu Mahallesini kendi elleriyle ilaçladı, dezenfekte etti. Başkan Erdem, "Ceyhan’ın 31’i merkez mahallesi olmak üzere 112 mahallesinde aralıksız devam ettiğimiz dezenfekte çalışmalarını insan sağlığına zararı olmayan özel solüsyonlarla yapılıyoruz. Salgının ülkemizde çıktığı günden bu yana tüm mahallelerimizde ve kurumlarda sürdürdüğümüz çalışmanın salgın riski ortadan kalkana kadar devam etmesi planlıyoruz. Biz bütün ekiplerimizle halkımızın sağlığı için sokaklardayız. Halkımızdan da ricamız lütfen evlerinde kalsınlar. Kişisel tedbirlere ve sosyal mesafe kuralına uysunlar. Bu salgının üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.

