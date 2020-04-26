YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Kadın başkan tulum giyip mahalleyi dezenfekte etti

Kadın başkan tulum giyip mahalleyi dezenfekte etti

ADANA HABERLERİ  | 26.04.2020 12:20 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem tulum giyip mahalleyi ilaçlayıp dezenfekte etti.Ceyhan Belediyesi Özel Dezenfekte Ekibi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde bulunan tüm ortak kullanım alanları başta olmak üzere mahalle mahalle sokak sokak dezenfekte çalışması yapılıyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem tulum giyip mahalleyi ilaçlayıp dezenfekte etti.
Ceyhan Belediyesi Özel Dezenfekte Ekibi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde bulunan tüm ortak kullanım alanları başta olmak üzere mahalle mahalle sokak sokak dezenfekte çalışması yapılıyor. Bakteri ve virüs tehditlerine karşı yürütülen çalışmalar 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor.
Dezenfekte çalışmalarını takip eden Başkan Hülya Erdem, bu kez tulum giyip Aydemiroğlu Mahallesini kendi elleriyle ilaçladı, dezenfekte etti. Başkan Erdem, "Ceyhan’ın 31’i merkez mahallesi olmak üzere 112 mahallesinde aralıksız devam ettiğimiz dezenfekte çalışmalarını insan sağlığına zararı olmayan özel solüsyonlarla yapılıyoruz. Salgının ülkemizde çıktığı günden bu yana tüm mahallelerimizde ve kurumlarda sürdürdüğümüz çalışmanın salgın riski ortadan kalkana kadar devam etmesi planlıyoruz. Biz bütün ekiplerimizle halkımızın sağlığı için sokaklardayız. Halkımızdan da ricamız lütfen evlerinde kalsınlar. Kişisel tedbirlere ve sosyal mesafe kuralına uysunlar. Bu salgının üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattıFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattı
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Kayseri’nin sağlık kahramanları

Kayseri’nin sağlık kahramanları

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Adana Namaz Vakitleri 26 Nisan Pazar

İmsak
04:15
Sabah
05:43
Öğle
12:42
İkindi
16:26
Akşam
19:30
Yatsı
20:52

Adana Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Pazar

Çare Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Özsoy Eczanesi
Seyhan
Sema Taşpınar Eczanesi
Seyhan
Serpil Eczanesi
Seyhan
Soytoprak Eczanesi
Seyhan
Vefa Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Yüreğir Karşıyaka Esnaf Sanayi Sitesi’nde Geriye Sayım Başladı

Yüreğir Karşıyaka Esnaf Sanayi Sitesi’nde Geriye Sayım Başladı

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.