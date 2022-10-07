Kadın basketbolunda perde açılıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Ligde yeni sezonun açılış maçında Antalya 07 Basketbol, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'le karşılaşacak. İlk haftanın dikkati çeken maçı ise geçen sezonun finalistleri Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Yenişehir Mersin Belediyesi arasında oynanacak.

Toplam 14 takımın yer alacağı ve ilk 8'in play-off oynayacağı ligin ilk hafta maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Antalya 07 Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kepez Turgut Özal)

14.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)

15.00 Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi (TOBB ETÜ)

16.00 Emlak Konut-Rize Belediyespor (Başakşehir Spor Kompleksi)

9 Ekim Pazar:

13.00 Bursa Uludağ Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Yenişehir Mersin Belediyesi (Fenerbahçe Metro Enerji)



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz