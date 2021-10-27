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Kadın Boks Milli Takımı'nın dünya şampiyonası hazırlıkları devam ediyor

27.10.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın Boks Milli Takımı'nın dünya şampiyonası hazırlıkları devam ediyor

Kadın Boks Milli Takımı, İstanbul'da aralık ayında gerçekleştirilecek Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 19 sporcu şampiyona için yumruk sallıyor.

Milli takım antrenörü İsa Daştan, AA muhabirine, şampiyonanın Türkiye'de yapılacağı için Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'e teşekkür ettiğini belirtti.

Milli takım sporcularının bir kısmının şampiyonaya Erzurum'da hazırlandığını ifade eden Daştan, şunları söyledi:

"Boksörlerimiz iki grup halinde çalışma yapıyor. Burada 19 sporcu, 4 antrenör görev yapıyoruz. Takımın çoğu burada. Bir kısmı da Erzurum'da kamp yapıyor. İlerleyen zamanda hepsi bir araya gelecek birlikte kampımızı devam ettireceğiz. Hedefimiz dünya şampiyonasında ülkemize güzel başarılar kazandırmak."

Kampa 30 Ekim'de 5 günlük ara vereceklerini kaydeden Daştan, "Bu aranın ardından İzmir ya da yine Kastamonu'da farklı ülkelerle kamp yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

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