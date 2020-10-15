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Kadın çiftçiler tarımsal üretimin her aşamasında yer alıyor

BİLECİK HABERLERİ  | 15.10.2020 12:17 | Son Güncelleme

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kadın çiftçilerin tarımsal üretimin her aşamasında yer almakla birlikte daha çok gıda, ürün hasadı, ürünlerin işlenmesi gibi alanlarda yoğunlaşmakta olduğunu söyledi.İl Müdürü Yoldaş ,15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kadın çiftçiler tarımsal üretimin her aşamasında yer alıyor

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kadın çiftçilerin tarımsal üretimin her aşamasında yer almakla birlikte daha çok gıda, ürün hasadı, ürünlerin işlenmesi gibi alanlarda yoğunlaşmakta olduğunu söyledi.
İl Müdürü Yoldaş ,15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yoldaş, "Kadın çiftçilerimiz tarımsal üretimin her aşamasında yer almakla birlikte daha çok gıda, ürün hasadı, ürünlerin işlenmesi gibi alanlarda yoğunlaşmaktadırlar. Kırsal kesimdeki kadınların günlük yaşamda ve tarımsal faaliyetlerdeki işlerinin çeşitliliği ve çokluğu nedeniyle büyük bir yükü omuzlamaktadırlar. Kadınlarımız yeri geldiğinde tarlada çift sürmekte, tohum ekmekte, yeri geldiğinde ürününü hasat etmekte, hayvanlarını bakmakta, tarımın her alanında çalışmaktadır. Bunların yanı sıra üzerinde bulunan geleneksel ev işlerini yürütmekte, annelik gibi kutsal bir görevi de beraberinde yerine getirmektedir. Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadın çiftçilerimizin, Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü tebrik ediyorum" dedi.

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