Düzce’nin Akçakoca ilçesi Altunçay Köyünde ,Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle buluşuyor" temalı program düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile Düzce İl Müdürlüğü tarafından yürütülen projede kırsal kesimde yaşayan kadın çiftçilere daha verimli bir tarım için; bilgi, yöntem sağlamak, kaynakları daha etkin yönetebilmek ve kullanabilmek amaçlanıyor. Bu kapsamda Akçakoca’da düzenlenen programa katılan Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk çalışmaları yerinde inceleyerek kısa bir plaket taktimi yaptı ve kadınlara desteklerini dile getirdi.

