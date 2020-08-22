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"Kadın cinayetleri ve bisikletli ölümler son bulsun" diye pedal çevirdi

ADANA HABERLERİ  | 22.08.2020 10:43 | Son Güncelleme

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü, Hatay’da bulunan Türkiye’nin en uzun bisiklet yolunda ‘kadın cinayetleri ve bisikletli ölümler son bulsun’ diye pedal çevirdi.Hatay’ın Arsuz İlçesi’nde başlayan bisiklet turuna 38 bisikletli katıldı.

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü, Hatay’da bulunan Türkiye’nin en uzun bisiklet yolunda ‘kadın cinayetleri ve bisikletli ölümler son bulsun’ diye pedal çevirdi.
Hatay’ın Arsuz İlçesi’nde başlayan bisiklet turuna 38 bisikletli katıldı. Samandağ ve Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan 25 kilometrelik karayolu kenarında bulunan Türkiye’nin en uzun bisiklet yolunda tura çıkan bisikletliler toplamda 45 kilometre pedal çevirdi.
Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı İzzet Altınsoy, yaptığı konuşmada, “Son dönemlerde oldukça artan bisikletliye çarparak ölümüne sebebiyet verilmesi, başta bisikletlilerin ailesi ve yakın çevresi olmak üzere herkesi derinden üzdüğü görülmektedir. Bunların çoğunluğu motorlu araç sürücülerinin hatalı kullanımı ve diğer taraftan altyapı eksikliği ve mevzuatın yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. Artan bisikletli ölümlerine ‘dur’ demek, güvenli bisiklet sürüşü önlemlerinin alınması için dikkat çekmek istiyoruz” diye konuştu.
Bisikletin sağlığa ve çevreye olumlu etkisi olduğunu kaydeden Altınsoy, “Çevreye ve insan sağlığına zarar veren motorlu araçlara, akaryakıta bağımlı erişimi kırmak için şehirlerde bisikletli ulaşıma destek verilmesi gerekmektedir. Motorsuz bir ulaşım aracı olan bisiklet hafiftir, bu sebepten dolayı, motorlu araç ile çarpışmalarda savunmasızdır. Bunun için de önce bisikletlilerin yol ve sürüş güvenliklerini sağlamak gerekir. Kentlerimizde güvenli pedal çevrilecek bisikletli ulaşım bölgeleri ve yolları istiyoruz. Bisikletli ölümlerinin sonlanması için güvenli bisiklet erişimi acil eylem planı noktasında işbirliğine ve bunun için aşağıdaki önerilerimiz çerçevesinde katkı sunmaya hazır olduğumuzu bildiririz” ifadelerini kullandı.

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