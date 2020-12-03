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Kadın Danışma Merkezi Somalı kadınların hizmetinde

MANİSA HABERLERİ  | 03.12.2020 16:22 | Son Güncelleme

Soma Belediyesi, kadın ve aileye yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılacağı ve Soma’daki tüm kadınların gönül rahatlığıyla ulaşabileceği Kadın ve Aile Danışma Merkezi’ni hizmete sundu.Soma Belediyesi tarafından kadın sağlığı, kadın hakları ve diğer konularda eğitim vermek, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve önlem alınması için gerekli adımlar atılmaya devam ediyor.

Kadın Danışma Merkezi Somalı kadınların hizmetinde

Soma Belediyesi, kadın ve aileye yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılacağı ve Soma’daki tüm kadınların gönül rahatlığıyla ulaşabileceği Kadın ve Aile Danışma Merkezi’ni hizmete sundu.
Soma Belediyesi tarafından kadın sağlığı, kadın hakları ve diğer konularda eğitim vermek, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve önlem alınması için gerekli adımlar atılmaya devam ediyor. Soma’daki tüm kadınların Soma Belediyesi içerisinde hizmete başlayan Kadın ve Aile Danışma Merkezi’ne gelerek sorunlarına çözüm bulabileceğini söyleyen Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, “Soma’da kadınlar hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmeyecek, tüm sorunlarına bu merkezimizde cevap bulabilecekler. Kadınlarımızın toplumun her alanında değer görmesi gerekmektedir. Onların rahat ve refah içerisinde yaşamaları için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

Kadın Danışma Merkezi Somalı kadınların hizmetinde

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