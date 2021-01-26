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Kadın Danışma Merkezinde 14 ayda bin 478 kadına destek sağlandı

26.01.2021 10:36 | Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım 2019’dan bu yana hizmet veren Kadın Danışma Merkezinde şu ana kadar bin 478 kadına bilgilendirme, hukuki, psikolojik ve eğitim desteği verildiği bildirildi.Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezinde 14 ayda 911 kadınla yüz yüze görüşme sağlanırken, salgın nedeniyle gerçekleştirilen online görüşmelerde ise 567 kadına destek verildi.Kadınlara hukuki ve psikolojik destek de sağlanıyorKadın Danışma Merkezinde 4 farklı hizmet veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım 2019’dan bu yana hizmet veren Kadın Danışma Merkezinde şu ana kadar bin 478 kadına bilgilendirme, hukuki, psikolojik ve eğitim desteği verildiği bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezinde 14 ayda 911 kadınla yüz yüze görüşme sağlanırken, salgın nedeniyle gerçekleştirilen online görüşmelerde ise 567 kadına destek verildi.

Kadınlara hukuki ve psikolojik destek de sağlanıyor
Kadın Danışma Merkezinde 4 farklı hizmet veriliyor. Kadınlara ihtiyaç duydukları her alanda bilgilendirme desteği sunuluyor. Kadınlar, bilgi almak istedikleri konuyla ilgili kurum ve kuruluşlara da yönlendiriliyor. Örneğin ekonomik sorunlarla Kadın Danışma Merkezine başvuran bir kadının İŞKUR veya Kariyer Merkezi’ne başvurması sağlanıyor. Eğitim hizmeti de verilen merkezde salgın nedeniyle bu süreçte eğitimler online olarak gerçekleştiriliyor. Verilen hizmetler arasında hukuki ve psikolojik destek de yer alıyor.

“Şiddet, burada çok sık karşılaştığımız bir durum”
Kadın Danışma Merkezi Birim Sorumlusu Psikolog Deniz Liman, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinde görevli avukata ilettikleri hukuki konuların takibinin sağlandığını ve danışan kadınlara hukuki yönlendirme desteği sağlandığını belirtti. Psikolojik destek sürecine ve şiddet olaylarına da değinen Liman, “Açıkçası şu anda şiddet de form değiştiriyor. Yalnızca fiziksel şiddet olarak görmemek lazım. Bunun psikolojik, sosyal ve dijital şiddet boyutları da var. Form değiştirmesiyle birlikte şiddet yaşı da küçük yaşlara kadar indi. Şiddet, burada çok sık karşılaştığımız bir durum. Bu durumda başvuruları alıyoruz, psikolojik destek sağlıyoruz. Zor bir süreç, bu süreçle baş edebilmek için insanın kendini iyi hissetmesi gerekiyor. Daha sonra hukuki destek boyutuna da yönlendirici hukuk düzeyinde mümkün oldukça dahil oluyoruz” dedi.
Kadın Danışma Merkezinden yararlanmak isteyenler 0324 533 22 04 ve 0538 682 77 59 numaraları arayarak online veya yüz yüze destek alabiliyor.

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