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Kadın dizisi Arjantin'de en çok izlenen yapım oldu!

08.10.2020 22:45 | Son Güncelleme:
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Kadın dizisi Arjantin'de en çok izlenen yapım oldu!

Yapımcılığını MEDYAPIM/MF YAPIM’ın üstlendiği, Fox TV'de 3 sezon boyunca ekrana gelen Kadın dizisi, geçtiğimiz pazartesi akşamı Arjantinli izleyicilerle buluştu.

Batı Avrupa ulusal kanallarında Prime Time’da yayınlanan ilk Türk dizisi olarak kayıtlara geçen “Kadın”, geçtiğimiz akşam büyük bir başarıya daha imza attı.

FOX’ta yayınlandığı üç sezon boyunca salı günlerinin en çok izlenen dizisi olan yapım, Arjantin’de ViacomCBS grubuna ait Telefe kanalında Prime Time’da yayınlanmaya başladı ve yine en çok izlenen dizi oldu.

Yurt dışı satışını Calinos Entertainment’ın üstlendiği ve ilk bölüm yayınıyla İspanya’nın ardından Arjantin’de büyük başarı gösteren dizi, pazartesi gecesinin lideri oldu.

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