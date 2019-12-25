Kadın dizisinde kim vuruldu? Arif mi yoksa Şirin mi? Kadın 77. son bölüm final sahnesi izle!

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 77. son bölümüyle 24 Aralık Salı akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Kadın son bölümde Bahar ve ailesi yılbaşını kutlamak için buluştu. Şirin ise babasının kendisinden ayrı yılbaşını geçirmek istemesiyle yıkıldı. Ancak Bahar, Şirin'in tüm ihanetlerine rağmen kendisini davet etmek istedi. Bahar'ın sözleri sonrasında Arif ise Şirin'i çağırmak için evden çıktı. O anda ise herkesi şaşırtan bir patlama sesi duyuldu. Kadın'ın son bölüm finalinde kimin vurulduğu ise merak konusu oldu.

Kadın dizisinin 78. yeni bölümü ise yılbaşı nedeniyle gelecek hafta yayınlanmayacak. Kadın'ın 78. yeni bölüm tarihi Fox TV tarafından açıklanacak.

KADIN DİZİSİ SON BÖLÜM KONUSU

Enver’in evde bulduğu silahı apar topar denize atmak için yola çıkan Arif ve Bahar bunu başardıklarını düşünürler. Ama Şirin yine yapacağını yapmış ve silahı başka bir paketle değiştirerek yanına almıştır. Bu olay Şirin’in yine aklında bir kötülük olduğunu düşündürse de silahı almasındaki gerçek neden nedir?