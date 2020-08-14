Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi deprem izalötürlü olacak

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, deprem izolatörlü olarak yapılacak olan 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin inşaat yapım işinin ihale edilmesinin ardından sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Sağlık altyapısının her gecen gün daha da güçlendiğini ve 2023 hedeflerini aştıklarını kaydeden Ahmet Aydın, söz verdikleri gibi işe başlanılacağını vurguladı.

Hayırlı olsun dileklerini ileten Aydın, “300 Yataklı Hastanemizin bitirilip faaliyete girmesi ile birlikte sağlıkta adete çağ atlayıp, tüm veriler daha da iyileşecektir. 2023 hedefimizin çok üzerine çıkmış olacağız.

55 dönümlük arazi üzerinde kurulacak 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 4 farklı binadan oluşan bir sağlık kompleksi olarak inşa edilecek. 53 dönümlük bitişik parseldeki 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile fiziksel olarak birleşerek toplamda 108 dönümlük alanda hizmet verecek. Yeni yapılacak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 73 bin metrekare, Eğitim ve Araştırma Hastanesi 81 bin metrekare olmak üzere her iki hastane toplamda 154 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Hastane, modern mimarinin yanı sıra, üzerinde helikopter pistinin de bulunacağı sismik (deprem) izolatörlü bina olacak şekilde, en gelişmiş teknolojiyle donatılacak” dedi.

Aydın, “Sağlık hizmetlerinin sunumunda ilimizde personel istihdamı konusunda 202 yılına göre 3,7 kat artış yaşanmıştır. 2002 yılında 1.921 olan personel sayısı 2020 yılında 7 bin 20 kişiye ulaştı. Adıyaman’da 2002-2020 yılları arasında ambulans sayısı 16 kat artmıştır. Sağlık alanında devrim yaptık. Yeni yapılacak olan hastanemiz ile hedeflerimizin üzerine çıkacağız” ifadelerini kullandı.



