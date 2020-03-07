Kadın döner ustaları Kocaeli'de açılan kursta yetişiyor

"Kursta döner yapımını tek tek anlatıyoruz. Döner yaparken, tavuğumuzu bir gece önceden soslamamız gerekiyor, dinlenmesi gerekiyor, kısık ateşte pişirilmesi gerekiyor. Bunlar önemli detaylar. Döneri kesmek zor. Özellikle o an ateşin yanması, sıcak olması zor. Özellikle yaz mevsiminde bu işi yapmak zor.

Kadınlarımız kursa çok ilgili. Meslek olarak öğrenmek adına kadınlarımız çok başarılı. Her türlü mesleğe el atıyorlar. Çok güzel bir şey. Sertifikalarımız MEB onaylıdır. Kadınlarımızın, rahatlıkla iş bulma ve çalışma imkanları olacak. Kadınlarımız, bu sertifikayla okullarda, kantinlerde, başka işletmelerde çalışabilir."

Kesen, kursta kadınların döner ekmeği pişirmeyi de öğrendiğini sözlerine ekledi.

- "Kadınlar her şeyi yapabilir"

Ev hanımı İlknur Doğan da Türk mutfağı kapsamında açılan kursları takip ettiğini, bu alanda uzmanlaşmak istediğini dile getirdi.

Daha önce yiyecek sektöründe çalıştığını aktaran Doğan, "Yiyecek sektöründe çalışmak için bir belgeye ihtiyacımız var. Bundan dolayı kurslara başvurdum. Belediyemiz de Kocaeli'de ilk defa döner yapımı kursu açtı. Şu anda döner yapımını öğreniyoruz. Alacağımız sertifika işe girmemize ve yiyecek sektöründe çalışmamıza çok yardımcı olacak. Döner kesmek yorucu değil. Kadınlar her şeyi yapabilir. Zor olmuyor, sadece biraz sıcak olması zorluyor. Döneri, usulüyle kesiyoruz." diye konuştu.