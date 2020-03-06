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‘Kadın El Emeği Mağazası’ 8 Mart’ta açılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.03.2020 16:14 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi tarafından açılacak olan ‘Kadın El Emeği Mağazası’ isimli mağazada ilçede yaşayan kadınlar el emeği ürünlerini satabilecek.Başiskele Belediyesi, aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan kadınlar için el ürünlerini satabilmek için mağaza açıyor.

‘Kadın El Emeği Mağazası’ 8 Mart’ta açılıyor

Başiskele Belediyesi tarafından açılacak olan ‘Kadın El Emeği Mağazası’ isimli mağazada ilçede yaşayan kadınlar el emeği ürünlerini satabilecek.
Başiskele Belediyesi, aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan kadınlar için el ürünlerini satabilmek için mağaza açıyor. Belediye Başkanı Yasin Özlü, kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin satışını kolaylaştırmak ve tüketiciye aracısız ulaşmasını sağlayacak bir projeyi hayata geçirdi. Başiskele ilçe sınırlarında yer alan bir alışveriş merkezinde proje kapsamında ‘Kadın El Emeği Mağazası’ açılacak. Başiskele’de ikamet eden kadınlar, kendi el emekleriyle evde ürettikleri aksesuarlar, dekorasyon ürünleri, mefruşat, el işi örgü, dantel, dokuma, takılar, resimler, tezhip ve hatlar, minyatür ve çiniler, ebrular, ahşap ürünler, cam objeler, süsler, işlemeler, hediyeliklerin satışını mağazadan yapabilecek.
Projeye yoğun ilgi gösteren Başiskeleli kadınlar, 17 Şubat tarihinden itibaren belediyeye başvuru yapmaya başladı. Başvuru formu doldurarak üyelik almaya başlayan ve her üyeden en fazla 3 ürün alan ekipler, ilgili komisyondan geçen ürünlerin de mağazada satışını gerçekleştirecek. Kadınlar böylece hem evde yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar hem de istihdam sağlanmış olacak.

‘Kadın El Emeği Mağazası’ 8 Mart’ta açılıyor

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