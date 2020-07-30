YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Kadın eli değen Milas Millet Bahçesi bayram ziyaretçilerini bekliyor

Kadın eli değen Milas Millet Bahçesi bayram ziyaretçilerini bekliyor

ISPARTA HABERLERİ  | 30.07.2020 15:26 | Son Güncelleme

Eşsiz tabiatıyla asırlık ağaçların gölgesinde, gizli bir bahçe görünümündeki Milas için Isparta Valiliği tarafından yürütülen yenileme projesi tamamlandı.

Eşsiz tabiatıyla asırlık ağaçların gölgesinde, gizli bir bahçe görünümündeki Milas için Isparta Valiliği tarafından yürütülen yenileme projesi tamamlandı. Isparta’nın yanı başında Gölcük Tabiat Parkı’nın girişinde yer alan Milas Mesireliği yenilenerek Milas Millet Bahçesi adıyla Ispartalılara hizmet vermeye başladı. Milas Millet Bahçesine Yakaören köyünden ulaşan yol ise kısa bir süre önce İl Özel İdaresi tarafından sıcak asfaltla kaplandı.
Vali Ömer Seymenoğlu’nun teşvikleriyle Yakaörenli kadınların kurduğu Yakaören Kiraz Çiçeği Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi tarafından işletilen Milas Millet Bahçesi’nde kooperatif üyeleri tarafından gözleme, kahvaltı, kumda kahve gibi hizmetler sunulurken yine kadınların işlettiği mini marketten de ev yapımı ürünler satın alınabiliyor.
Şehrin yanı başında doğayla iç içe olan Milas Millet Bahçesi baştan aşağıya yenilendi. Barbekülü kamelyalar, piknik masaları, yeşil alanlar, kümes hayvanları bahçesi, çeşmeler, köprüler, çocuk oyun alanları ve yürüyüş parkurları bulunan alanda ailece hoş vakit geçirilebiliyor. Yazın bu en sıcak günlerinde bile gökyüzüyle aranıza giren ağaçlar millet bahçesinde doğal bir serinlik yaratıyor. İçinde bulunduğumuz pandemi tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına da uygun olarak düzenlenen oturma alanlarında gönül rahatlığıyla piknik yapılabilmekte.
Yakaören Kiraz Çiçeği Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi üyeleri ise Milas Millet Bahçesi’nde vatandaşlara kaliteli bir hizmet vermeyi amaçladıklarını belirterek Vali Seymenoğlu’nun teşvikleri sayesinde kendileri için de ekonomik bir gelir kapısı açıldığını söylediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tanıtımı yapıldı! İşte uzaya çıkmanın bedeli Tanıtımı yapıldı! İşte uzaya çıkmanın bedeli
Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyorGöl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Isparta Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
04:16
Sabah
05:53
Öğle
13:09
İkindi
16:59
Akşam
20:16
Yatsı
21:46

Isparta Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Fatih Eczanesi
Merkez
Kalayoğlu Eczanesi
Merkez
Taşlıpınar Eczanesi
Egirdir
Erol Eczanesi
Gelendost
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Derman Eczanesi
Sarkikaraagac
Şenol Eczanesi
Yalvac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

Boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Isparta’da protokol 15 Temmuz Ormanı’na fidan dikti

Isparta’da protokol 15 Temmuz Ormanı’na fidan dikti

Kazadan ağır yaralı kurtulan sürücü hayatını kaybetti

Kazadan ağır yaralı kurtulan sürücü hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.