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Kadın emeğine dair her şey bu çarşıda

SAMSUN HABERLERİ  | 22.09.2020 16:38 | Son Güncelleme

Samsun’da “Çarşı 1919”, kadın emeğinin yüzlerce çeşit örneklerini sergilemeye devam ediyor.19 Mayıs 1919’un 100.

Samsun’da “Çarşı 1919”, kadın emeğinin yüzlerce çeşit örneklerini sergilemeye devam ediyor.
19 Mayıs 1919’un 100. yılında "Kadın Emeğine Dair Herşey" sloganıyla Anıt Park’ta açılan "Çarşı 1919"da Samsunlu kadınların ürettikleri ürünler yer alıyor. Eğitici oyuncaklardan 3 boyutlu tablolara kadar birçok ürün bulunan çarşıda her şey tamamen el emeği ile yapılıyor. Gazetelerden birçok ürün yapan Serpil Coşkun her şeyi değerlendirmek istediğini belirterek, “Amaç atılacak şeyleri değerlendirebilmek. Basit bir yöntem ile evinize objeler üretebiliriz gazetelerden. Atılacak şeyleri değerlendirmek malum günümüzde çok önemli. Her şeyi değerlendirmek istiyorum. O yüzden buna merak sardım hem beni dinlendiriyor hem de adeta bir terapi bütün kadınlara da tavsiye ediyorum” dedi.

Engelli gençler de üretiyor
Samsun Engelli Kadınlar Derneği Başkanı Selma Gündoğdu, çarşıda sergiledikleri ürünlerin engelli bireylerin el emeği olduğunu belirterek, “Bunların hepsini engelli öğrencilerimiz yapıyor. Biz engelsiz bir derneğiz engellere karşı gelerek hem aile ekonomilerine katkı sağladılar hem kendilerini geliştirdiler. Bugün hepsi sosyal medya hesapları açtılar çalışıyorlar ve üretiyorlar. Pandemi bizi hiç etkilemedi hala soruyorlar ne zaman açılacak kurslar diye gençlerimizi hem hayata tutundurduk hem de aileleri gönderdikleri derneğimizde sabahtan akşama kadar gözleri arkada kalmadan bir rehabilitasyon merkezi görevi yapıyoruz” diye konuştu.

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