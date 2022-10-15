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Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor

15.10.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A ve B Grubu'nda ilk hafta maçları yarın yapılacak

İSTANBUL (AA) - Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu, yarın başlayacak.

A ve B Grubu'nda ilk hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Ligde ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

- A Grubu

12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Vefa)

12.00 Altay-Beşiktaş Vodafone (Ören F.S.)

12.00 Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor (Yüksekova İlçe)

15.00 ALG Spor-Hatayspor (Batur)

Not: Dudullu, ilk haftayı bay geçecek.

- B Grubu

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Konak Belediyespor (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)

12.00 Galatasaray Petrolofisi-Trabzonspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Zeytinköy 2 No'lu Saha)

12.00 Ataşehir Belediyespor-Kireçburnu (İBB Esatpaşa)

12.30 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)

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