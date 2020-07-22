Kadın futbolculardan Şahin Kırbıyık’a ziyaret

33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi’nde, ’Başarılı Girişimci İş Adamı’ ödülü alan Kırbıyık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Şahin Kırbıyık’ı, Kırbıyık A.Ş 1207 kadın futbol takımı makamında ziyaret etti.

Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesinde Başarılı Girişimci İş Adamı ödülü alan Şahin Kırbıyık tebrik ziyaretlerini kabul etmeye başladı. Bu anlamda bu yıl 1. Kadın Futbol ligine çıkma başarısı gösteren Kırbıyık A.Ş 1207 kadın futbol takımı lig kupasıyla birlikte, kulüp başkanı Süleyman Türk, başkan yardımcısı Tamer Ay, kulüp direktörü Öznur Türkoğlu ve kulübün marka yüzü Arina Poli ile birlikte Şahin Kırbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Onursal başkan Şahin Kırbıyık ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Kulübümüz Türk futbolunda önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Holding olarak başarılı girişimci iş adamı ödülü almamızın yanı sıra spora verdiğimiz destek yine bana göre örnek bir tutum ve davranıştır. Kadınlar futbol liginde hedeflerimize ulaşacağımızdan kimsenin en ufak bir şüphesi dahi olmasın.Kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin istemediğimiz noktalara geldiği bu günlerde rahmetli Pınar Gültekin kardeşimizin başına gelenler bizleri çok üzmüştür. Bir kız babası olarak empati yapıyorum. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. İşte bu türden yaşanmasını asla istemediğimiz olaylar aslında kadınlarımızın her alanda desteklenmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Kırbıyık Holding olarak kadına şiddeti lanetliyoruz. Bu anlamda kadın futbol takımımızı desteğimiz her daim devam edecek" dedi.

