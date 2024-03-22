YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadın futbolunda şampiyonluk yolunda derbi heyecanı

Kadın futbolunda şampiyonluk yolunda derbi heyecanı

İHA İHA
22.03.2024 10:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi arasında oynanacak derbi heyecanı, Pazar günü saat 14.00’te Derağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde yaşanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir derbiye sahne olacak. Ligin 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde 24 Mart Pazar günü saat 14.00’te karşı karşıya gelecek. FB TV ve GS TV’den de canlı yayınlanacak derbi öncesinde Galatasaray Petrol Ofisi 59 puanla ligde lider durumda bulunurken, Fenerbahçe Petrol Ofisi 54 puanla ikinci sırada yer alıyor.

DERBİDE GÖZLER GOLCÜ OYUNCULARDA

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi’ni 90+8’de Kipoyi’nin son dakika golüyle mağlup etmişti. Evinde rövanşı alıp, şampiyonluk yarışında puan farkını kapatmak isteyen Fenerbahçe Petrol Ofisi’nde, 19 golle gol kraliçeliğinde zirvedeki iki isimden biri olan Yağmur Uraz ve Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından yılın kadın futbolcusu ödülüne aday gösterilen Zenatha Coleman skoru değiştirecek oyuncular olarak ön plana çıkıyor. Galatasaray Petrol Ofisi’nde ise gözler son maçta ikinci yarı oyuna girdikten sonra hat-trick yapan Elanur Laçin ve 13 golle takımın en golcü oyuncusu olan Ebru Topçu’da olacak.

KADIN VE ERKEKLERDE İKİ KULÜBÜN DE GOL ORTALAMALARI YAKIN

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın her iki ligde attıkları gol sayılarında, erkek ve kadın futbolcular arasında büyük bir yakınlık olması dikkat çekti. Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 30 maçta 68 golle 2,26 gol ortalamasına sahipken, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Galatasaray Petrol Ofisi’nin 24 maçta 56 golle maç başına 2,33 gol ortalaması bulunuyor. Fenerbahçe ise Trendyol Süper Lig’de 30 maçta 79 gol atarken, maç başına 2,63 gol ortalamasına sahip. Turkcell Kadın Futbol Kadın Futbol Süper Ligi’nde ise Fenerbahçe Petrol Ofisi, 30 maçta 57 gol atarak 2,37 gol ortalamasıyla dikkat çekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak Üniversitesinde yazılım laboratuvarı açıldıŞırnak Üniversitesinde yazılım laboratuvarı açıldı
Niğde’de Bal Ormanı Kurulumunun 2. Etabı GerçekleştirildiNiğde’de Bal Ormanı Kurulumunun 2. Etabı Gerçekleştirildi
Erzincan’da göçmen kaçakçılığı suçundan1 kişi tutuklandıErzincan’da göçmen kaçakçılığı suçundan1 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Mart Cuma

İmsak
05:31
Sabah
06:57
Öğle
13:16
İkindi
16:42
Akşam
19:25
Yatsı
20:45

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Mart Cuma

Manolya eczanesi
Sisli
Yeni nesil eczanesi
Kadikoy
Sevra eczanesi
Sultanbeyli
Aydemir eczanesi
Atasehir
Gamze yüksel eczanesi
Kadikoy
Karabay eczanesi
Uskudar
Zümrüt eczanesi
Maltepe
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.