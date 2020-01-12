Kadın gazeteciler, kadına şiddete dikkati çekmek için sahaya topuklu ayakkabıyla çıktı

Maç öncesi açıklama yapan Ulucan, futbolun bir amacının olduğunu belirterek, "Spor, aynı zamanda kardeşliktir, barıştır. Kadın gazetecilerimiz ve diğer futbol takımındaki arkadaşlarımız bu dostluğu, kardeşliği bugün bu sahada sağladı." dedi.

Kadınlar, daha sonra topuklu ayakkabılarını çıkarıp kramponlarını giydi. Kadın gazetecilere erkek meslektaşları da saha kenarında tezahürat yaparak destek verdi.

Kentte yaşayan Selda Bozay tarafından düzenlenen Birleşen Kadınlar Halı Saha Futbol Turnuvası'na kadın gazeteciler de takım kurarak katıldı.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener de organizasyonun çok anlamlı olduğunu dile getirerek, "Kadınların her alanda, her yerde varlığını kanıtlamaları, ispatlamaları ve bu sahalarda kadına şiddete karşı böyle bir organizasyonla seslerini duyurmaları çok özel, çok önemli." diye konuştu.

Gazeteci Melek Fırat da kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek için turnuvaya katıldıklarını ve topuklu ayakkabı giydiklerini belirterek, kadınların dışarıda topuklu ayakkabı, sahada da krampon giyebileceklerini ifade etti.

Kıymet Sarıyıldız da ilk kez futbol oynadığını dile getirerek, böylesi anlamı bir turnuvada yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

