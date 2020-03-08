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Kadın girişimci öğrencilere işletmesinin kuruluş serüvenini anlattı

ÇORUM HABERLERİ  | 08.03.2020 16:16 | Son Güncelleme

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Sungurlu Kız Yurdu’nda kalan Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO öğrencilerine kadın girişimciliği, kooperatifçilik gibi konularda farkındalık konferansı düzenlendi.Sungurlu KYK konferans salonunda Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Havva Özata tarafından verilen konferansa Yurt Müdürü Yasin Koçak ve öğrenciler katıldı.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Sungurlu Kız Yurdu’nda kalan Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO öğrencilerine kadın girişimciliği, kooperatifçilik gibi konularda farkındalık konferansı düzenlendi.
Sungurlu KYK konferans salonunda Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Havva Özata tarafından verilen konferansa Yurt Müdürü Yasin Koçak ve öğrenciler katıldı. Sungurlu’da SevgiSun adı ile markalaşan ve faaliyet gösteren kooperatifin kurucu başkanı Havva Özata, “Yedi Bayanın Gücü” ve “Beş Tahta, Beş Oklava” sloganlarıyla 2016 yılında sanayi sitesinde bir yağ dükkanında yola çıktıklarını, çektikleri sıkıntıları ve verdiği mücadeleleri ile şuan dört dönümlük bir alanda üretim yaptıklarını anlattı. Sungurlu’nun bereketli topraklarında köylerinde yetişen ürünlerin şuan Türkiye genelinde kurumsal marketlerde ve Tarım Kredi Kooperatifi ile resmi dairelere S.S. Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile yayıldığını anlatan Özata, kadın girişimcilerin çok olduğunu ama kadın kooperatifi olarak Çorum’da da ilk ve tek olduğunun altını çizdi.
Konuşması sık sık alkışlarla bölünen Özata, Sungurlu’da kadın işçilere istihdam sağlaması ile kız öğrencilerin gönlünü kazandı. Kooperatifin tanıtım videosunun ardından Özata, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Havva Özata, konferans bitiminde öğrencilere mantı ikramında bulundu. Konferanstan ve ikramlardan memnun kalan öğrenciler, KYK yönetimine ve Özata’ya teşekkür ettiler. Konferans KYK personeli ve kooperatif yöneticilerinin birbirlerine hediye takdimi ile son buldu.
Kurum Müdürü Yasin Koçak, öğrencileri gereken her konuda konunun uzmanları ile buluşturacağının sözünü verdi.

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Çorum Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Abalı Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Barış Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
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