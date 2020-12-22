YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Kadın girişimciler kooperatif kurdu

Kadın girişimciler kooperatif kurdu

ERZURUM HABERLERİ  | 22.12.2020 09:16 | Son Güncelleme

Erzurum’da kadın girişimciler kooperatif kurdu.İPEKYOLU Kadın Girişimi ve Üretim İşletmesi Kooperatifi Başkanı Suna Alim, birlikten güç doğar ifadesi ile Kooperatifi kurduklarını belirterek, “Kooperatifimizin amacı Toplumsal cinsiyetin eşitliği temelinde kadınlarımız hayatın her alanında aktif etkin katılımını önemsiyoruz.

Kadın girişimciler kooperatif kurdu

Erzurum’da kadın girişimciler kooperatif kurdu.
İPEKYOLU Kadın Girişimi ve Üretim İşletmesi Kooperatifi Başkanı Suna Alim, birlikten güç doğar ifadesi ile Kooperatifi kurduklarını belirterek, “Kooperatifimizin amacı Toplumsal cinsiyetin eşitliği temelinde kadınlarımız hayatın her alanında aktif etkin katılımını önemsiyoruz. Kadın maalesef ekonomide ve sosyal hayatta hala hayal ettiğimiz konumda değil. Bu alanda hala yapılacak çok şey atılacak çok adım olduğuna inanıyoruz” dedi.
Kadın emeği ve kadın disiplini olduğu zaman, kooperatifin daha fazla başarılara imza atacağına inandığını dile getiren Alim, “Bu anlamda kadınların ticari işbirliğini geliştirmek, kurumsal dayanışmasını teşvik etmek amacıyla kadın kooperatifçiliğini önemsiyoruz. Sürdürebilirlik kalkınmayı ve bölgeler arası eşitsizliği azaltmak amacı ile toplumun yarısını oluşturan kadınların iş dünyasında daha etkin yer almalarının önü açılması içi tüm kadınlarımız ile birlikte büyük bir çaba ve tüm özverimizle çalışarak Erzurum’da bir hikâye yazmak istiyoruz” diye konuştu.
Kooperatifçiliğin yedi ilkesinden birisinin toplumsal sorumluluk olduğunu dile getiren Alim, “Toplumu, doğayı ve çevremizi ilgilendiren her şey bizi ilgilendiriyor. İlimizin tüm müşterekleri bizim de sorunumuzdur. Biz üreten kadınlar olarak yan yana gelerek hem kedimizin hem çevremizin birbirimizin yaşamına ipeksi bir dokunuşla, değiştirmek istiyoruz. Bu anlamda Üretim başta olmak üzere eğitim, sağlık ve istihdam alanlarında Erzurum’daki kadınlarımızın ile birlikte ekonomik ve sosyal statülerini yükseltmeyi hedefledik ve ilk eylem planını başardığımıza inanarak ilimiz ve bölgemiz açısından birçok eylem planı hazırladık. Bunların başında Proje aşamasında olan İstiridye mantarı, Erzurum Sucuğumuz ile birlikte bilenin aksine turşuya sanat katarak Çor tutu ve muşmula Turşusu sofralara görsel şöleni de sunmayı amaçlayarak, Erzurum’a özgü Oltu taşını ön plana çıkartacak el işi sanatları, Amigorumi Bebekler ve Hınıs fasulyesi ile başlamış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.
Kooperatifte; Nefise Kıyıcı Arge sorumlusu, Sibel Kars Genel Sekreter, Kübra Atıcı Basın ve Halkla ilişkiler, Aynur Alim Genel Koordinatör, Sema Çoşkun Satış ve Pazarlama ve Hilal Çodur Proje Danışmanı olarak görev aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Erzurum Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
05:56
Sabah
07:26
Öğle
12:18
İkindi
14:40
Akşam
17:01
Yatsı
18:26

Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Nuran Eczanesi
Palandoken
Mumcu Eczanesi
Yakutiye
Tuğra Eczanesi
Yakutiye
Çağla Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şifa Eczanesi
Hinis
Kafkas Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.