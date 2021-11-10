Kadın girişimciler KOSGEB desteği ile Rize'nin ilk karton bardak atölyesini kurdu

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize'de yaşayan Elmas Birinci ve Gülhanım Delihasan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldıkları hibe krediyle kentin ilk karton bardak üretim atölyesini kurdu.

Üç çocuk annesi 39 yaşındaki Elmas Birinci, KOSGEB tarafından organize edilen girişimcilik kursunu tamamlayarak 100 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Elmas Birinci ve Türkiye Çay Demleme Şampiyonu da olan arkadaşı Gülhanım Delihasan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bardak kullanma alışkanlığının değişmesini de göz önünde bulundurarak kağıt bardak üretim atölyesini açmaya karar verdi.

Girişimci iki kadın, KOSGEB'den hibe desteğinin yanı sıra düşük faizli kredi desteği de alarak harekete geçti. Birinci ve Delihasan, iki makine satın alarak sanayi sitesinde Rize'nin ilk karton bardak işleme atölyesini faaliyete geçirdi.

Özellikle çay sektörünün ilgi gösterdiği tesiste, günlük yaklaşık 100 bin karton bardak üretiliyor.

- "İşler çok güzel gidiyor"

Elmas Birinci, AA muhabirine, yıllardır üretim yapmak istediğini söyledi.

Salgın sürecinde imalatın öneminin ortaya çıktığını belirten Birinci, 4 aylık araştırma sürecinin ardından bu işi yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Sermaye konusunda sıkıntıları olduğunu anlatan Birinci, "KOSGEB'den bize çok yardımcı oldular. Sürekli hayalimde imalat olduğu için sertifikayı almıştım. Süresi geçtiği için pes etmeden tekrar aldım." dedi.

Birinci, projenin ilgili kurul tarafından onaylandığını ve çok iyi miktarda hibe desteği almaya hak kazandığını vurgulayarak, "Hibe desteğinin ardından KOSGEB destekli 70 bin liralık kredi aldık. Halk Bankasından kadın girişimcilere verilen 40 bin liralık krediyi de kullandık." diye konuştu.

Çok mutlu olduklarının altını çizen Birinci, "İşler çok güzel gidiyor. 'Sanayi sektöründe varız.' dedik." ifadelerini kullandı.

Birinci, yaklaşık 6 aydır çalıştıklarını dile getirerek, "Saatte 3 bin bardak üretiyoruz. Makinelerden günlük 100 bin bardak çıkarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çay fabrikalarından yoğun talep var"

Gülhanım Delihasan da Rize Ticaret Borsası ve Rize Belediyesince Yaz Sporları ve Şenlikleri kapsamında 2018 yılında düzenlenen "Çay Demleme ve Sunum Yarışması"nda birinci olduğunu anlattı.

İki kadın girişimci olarak yapacakları proje üzerine çok düşündüklerini belirten üç çocuk annesi Delihasan (39), salgının bazı alışkanlıkları değiştirmesini dikkate aldıklarını aktardı.

Delihasan, karton bardak tüketiminin salgın döneminde arttığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Önceden ince belli çay bardağı çok kullanılıyordu. Şimdi hijyenik açıdan karton bardak çok kullanılıyor. Bunun pazar araştırmasını yapınca bölgede hiç üretilmediğini gördük. Şehrimizde ilk kez üreten biz olduk ve bugün iki bayan olarak buradayız. Sanayiye girip üretim yapmak gerçekten gurur verici."

Pazar bulmakta zorlanmadıklarını ifade eden Delihasan, "Çay fabrikalarından yoğun talep var. Herkes kendi markasının tanıtımını yapmak istiyor. Aklımıza gelmeyen reklam fikirleri var. Özel çalışmalar yürütüyoruz. Üniversite kantinlerde markalaşma adına çalışmalar var. Çok yoğun çalışıyoruz. Çay fabrikaları ile birebir çalışıyoruz. Pazar payımız çok yüksek." dedi.

Delihasan, şu an için atölyede bir kişiyi istihdam edebildiklerini, ilerleyen dönemde bu sayısı artırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

