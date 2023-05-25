Kadın girişimciler "Pusula"da dijitalleşecek

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, EBRD tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Programı" kapsamında KAGİDER tarafından oluşturulan yeni eğitim modülü ile kadın girişimcilerin ve girişimci adaylarının dijital becerilerini artırmaları ve dijital dönüşümlerini gerçekleştirmeleri amaçlanıyor.

Modülde, dijitalleşmeyle ilgili ihtiyaç duyulacak konulara odaklanan 17 video yer alıyor. Videoların tamamını izleyenler sertifika almaya hak kazanacak.

"DİJİTALLEŞME KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN EŞİTSİZLİKLERİ DENGELEYİCİ BİR FIRSAT"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAGİDER Başkanı Emine Erdem, dijitalleşmenin kadın girişimciler için özellikle e-ticareti artırmasıyla eşitsizlikleri dengeleyici bir fırsat yarattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Pusula platformumuza eklemiş olduğumuz 'Dijitalleşme' modülü ile hem kadın girişimcilerin hem de girişimci adaylarının dijitalleşen çağa ayak uydurmalarını, bu konudaki bilgilerini artırarak dijital dönüşümlerini gerçekleştirmelerini amaçlıyoruz. Birbirinden değerli ve konusunda uzman eğitmenlerin videoları onların bütün sorularına cevap verirken dijitalleşme yolunda tam bir rehber olacak. Bu projede bizimle iş birliği yapan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na teşekkür ediyorum."

EBRD KOBİ Finansmanı ve Kalkınma Grubu'ndan Kıdemli Bölge Yöneticisi Serpil Çetinçift de özellikle kovid sonrası dönemde dijital dönüşümün işletmelerin iş yapma şekillerini değiştirdiğini ve büyümeleri için zorunlu hale geldiğini aktardı.

Dijital becerilere ve araçlara eşit olmayan erişimin ise başta kadınlar olmak üzere dezavantajlı grupların, iş dünyasının gerisinde kalmasına neden olduğuna dikkati çeken Çetinçift, EBRD'nin kadınların bu değişime ayak uydurabilmeleri ve yeni iş trendlerine adapte olmaları için dijital becerilerini geliştirmelerini desteklediğini vurguladı.

Çetinçift, "Bu amaçla tasarlanan özel programları çok önemli buluyoruz." ifadelerini kullanarak, programı geliştirmelerinde ve girişimci kadınlara ulaştırmalarında katkı sağlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve uygulama ortakları KAGİDER'e teşekkür etti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDEN YAPAY ZEKAYA UZANAN ZENGİN BİR İÇERİK

Verilen bilgiye göre, modülde yer alan eğitim videolarının başlıkları ve eğitmenler şöyle:

Dijital Dönüşümün Sektörlere Etkisi (Bade Özkan), Dijital Dönüşüm Kavramı Nedir? Dünyada ve Türkiye'de Dijital Dönüşüm, Dijital Dönüşümün Adımları Nelerdir? (Özlem Turhan), Bulut Teknolojileri (Serkan Şahin), İzinli Veri Tabanı Oluşturma (Zeynep Yağmur), KVKK Süreçleri (Zeynep Yağmur), Dijital Vatandaşlık ve 9 Elementi (Ufuk Tarhan), Yapay Zeka (Şebnem Özdemir), Endüstriyel Dönüşümün Sektörlere Etkisi (Nuri Demirdöven), Dijital Sürdürülebilirlik (Dr. Çağla Gül Şenkardeş), Dijital Olgunluk Seviyeni Nasıl Ölçersin? - Dijital Barometre (Suat Eroğlu), Dijital Pazarlama (Yaprak Yapsan), Sosyal Medya (Gizem Erim), E-ticaret ve E-ihracat (Duygu Aktaş), Big Data Kavramı (Hale Cide Demir), E- Öğrenme (Ahmet Hançer), Yeşil Mutabakat-Teknolojik Zorunluluklar (Hakan Göl) ve Yazılım Tasarım Süreçleri (Akın Kaldıroğlu).

