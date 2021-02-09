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Kadın girişimciler tek çatı altında buluşuyor

09.02.2021 17:52 | Son Güncelleme:
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Kadın girişimciler tek çatı altında buluşuyor

Van’da Müstakil Halı Yıkamacı İş Adamları Derneği (MÜHİAD) Kadın Girişimciliği Komite Başkanı Esra Gürcan, halı yıkama ve temizleme sektöründe kadın meslektaşlarının sayı olarak az olduğunu ifade ederek, kadın girişimcilerin tek çatı altında buluşacağını söyledi.Halı yıkama ve temizleme sektöründe fiziki iş gücünün ağır olması, kadınların ekonomik olarak zayıf bırakılması ve toplumun bu mesleğe tamamen erkek işi olarak bakması nedeniyle sektörde kadın meslektaşlarının sayısının erkek meslektaşlarına oranla düşük olduğunu ifade eden Gürcan, “Sayımız az görünse de, Türkiye geneli kadın girişimciler olarak hep birlikte bir çatı altında toplanarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde kadın girişimcilerimizin aslında ne kadar güzel çalışmalar yaptığını, ne çok emek verdiğini ve sektördeki yerinin önemini belirtmek istedik.

Van’da Müstakil Halı Yıkamacı İş Adamları Derneği (MÜHİAD) Kadın Girişimciliği Komite Başkanı Esra Gürcan, halı yıkama ve temizleme sektöründe kadın meslektaşlarının sayı olarak az olduğunu ifade ederek, kadın girişimcilerin tek çatı altında buluşacağını söyledi.
Halı yıkama ve temizleme sektöründe fiziki iş gücünün ağır olması, kadınların ekonomik olarak zayıf bırakılması ve toplumun bu mesleğe tamamen erkek işi olarak bakması nedeniyle sektörde kadın meslektaşlarının sayısının erkek meslektaşlarına oranla düşük olduğunu ifade eden Gürcan, “Sayımız az görünse de, Türkiye geneli kadın girişimciler olarak hep birlikte bir çatı altında toplanarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde kadın girişimcilerimizin aslında ne kadar güzel çalışmalar yaptığını, ne çok emek verdiğini ve sektördeki yerinin önemini belirtmek istedik. Müstakil Halı Yıkamacı İş Adamları Derneği (MÜHİAD) Kadın Girişimciler Komitesi olarak başarıyoruz. İşbirliği ve güç birliği içinde tek ses olarak sektör için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.
MÜHİAD’ın, Türkiye’de sektörün en sağlam çalışmalarını yapan ve yürüten bir dernek olmasının yanı sıra kadın girişimcilerin sayısının çoğalması için de elinden geleni yaptığını vurgulayan Gürcan, “Kuruluşumuzdan bu yana birçok ilden bize ulaşarak iş yeri açmak isteyen kadınlarımız oldu. Biz MÜHİAD Kadın Girişimciler Komitesi olarak elimizden gelen her türlü bilgi paylaşımı, danışmanlık ve desteği sağladık ve bu destekleri vermeye de devam edeceğiz. Dernek olarak, hangi ilde olurlarsa olsun kadın girişimciler için elimizden geldiğince yasal haklar, resmi iletişimler, sektörel eğitimler ve girişimcilik eğitimleri konusunda destek vermeye hazırız” diye konuştu.

Kadın girişimciler tek çatı altında buluşuyor

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