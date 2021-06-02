"Kadın girişimcilerden" Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a "köy pazarı" tepkisi

EDİRNE (AA) - TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi ve Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, köylü kadınların ürettikleri doğal ürünleri satışa sunduğu Kırsalın Köy Pazarı'nın açılmaması nedeniyle Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a tepki gösterdi.

Aslan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen basın toplantısında, Gürkan'ı protesto ettiklerini söyledi.

Kırsalın Köy Pazarı'nın salgın nedeniyle 1 yıldır kapalı olduğunu belirten Aslan, "Böyle olması gerekiyordu ancak zaman içinde diğer pazarlar açıldı. Ama bize izin verilmedi. Sosyal demokrat Recep başkanımızı ziyaret ettim, kapısında bekledim. Bize 'düzenleme olduğunu ve pazarın açılacağını' söyledi. Bir sene bu şekilde gittim, geldim." diye konuştu.

En son ziyaret etmek istediğinde Gürkan'ın kendisiyle görüşmediğini savunan Aslan, şunları kaydetti:

"Belediyenin kapısında bir kadın olarak 54 dakika bekledim. Kırsalın Köy Pazarı'ndaki kadınlar için ve şahsım adına çok kırgınım, çok üzgünüm. Ey sosyal demokrat başkanım, böyle güzel Balkanlara mal olmuş bir projeyi neden katlettiniz, bu projeyi neden idam ettiniz? Recep Gürkan'a sesleniyorum, kadınlarımızı gördüğünde anamı özledim, anamı hatırlattınız dedin. Soruyorum başkana, bizi neden katlettin, emeğimizi niye aldın, emeğimizi niye çaldın. Sosyal demokratlar, beğenmediğiniz iktidar bugün gittikleri il ve ilçelerde kadınlara dokunuyor, binlerce kooperatif açıyor, binlerce insana iş, istihdam sağlıyor."