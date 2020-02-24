Kadın Girişimi Kooperatifinde 25 kadın istihdam edildi

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, belediye bünyesindeki Kadın Girişimi Kooperatifi’nde 25 kadına istihdam sağladıklarını söyledi.

Başkan Refik Eryılmaz ve eşi Selda Eryılmaz, Samandağ Belediyesi Kadın Girişimi Kooperatifi Üretimevi’ni ziyaret etti.

4 aydır üretim yapan ve 25 kadın üreticiye istihdam sağlayan Samandağ Belediyesi Kadın Girişimi Kooperatifi bünyesinde nar ekşisi, zeytinyağı ve reçel üretiliyor.

Kooperatif bünyesinde üretilen ürünlerin hiçbir katkı maddesi kullanılmadan, doğal olarak ve tamamen hijyenik ortamlarda üretildiğini belirten Başkan Eryılmaz, “Samandağımıza bir kooperatifleşme kültürünü getireceğimizin aynı zamanda kadınlara istihdam sağlayacağımızın sözünü vermiştik. Kooperatifimizde 4 ay önce üretime başladık. İŞKUR ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde 25 kadınımızın kooperatif bünyesinde istihdamını sağladık. Kadın emekçilerimiz şu anda üretim süreci içerisinde çalışmalarına başladı. Bununla beraber önümüzdeki süreçte farklı alanlarda da üretim yapmak istiyoruz. Kadınlarımızın ürettiği ürünlerin pazarlanması, satılması çok önemli. Buradaki marketlerimiz de Samandağımızdaki marketler dahil olmak üzere Hatay’daki bütün marketlerde pazarlanması için katkı sunacaklar. Vatandaşlarımızdan da dışarıda üretilen ve farklı maddeler içeren ürünleri almak yerine, hiçbir katkı maddesi olmadan tamamen doğal bir şekilde kadınlarımızın üretmiş oldukları bu ürünleri tercih etmelerini istiyoruz” dedi.

Başkan Eryılmaz, ciddi anlamda bir işsizlik olduğunu ifade ederek, “Bu işsizliğe çözümü üretim yaparak sağlayabiliriz. Üretime kadınlarımızla başlayacağız. Kadınlar olmadan dünyada hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz. Bu kooperatifin bu noktaya gelmesinde emeği geçen başta meclis üyemiz Atiye Sönmez Erdoğdu’ya, sermaye ile destek sağlayan ortaklarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ürünlerimiz hiçbir katkı maddesi kullanılmadan, doğal olarak ve tamamen hijyenik ortamlarda üretiliyor” diye konuştu.

