YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Kadın gözü ve eliyle sanat sergisi açıldı

Kadın gözü ve eliyle sanat sergisi açıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 08.03.2020 09:25 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla Düzce Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kadın kursiyerleri yaptıkları eserleri açtıkları sergi ile görücüye çıkarttı.

8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla Düzce Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kadın kursiyerleri yaptıkları eserleri açtıkları sergi ile görücüye çıkarttı. Kağıt rölyef ve gümüş takı işletmeciliği kurslarına giden bayanların yaptığı birbirinde güzel eserler sergiyi gezenleri büyüledi.
8 Mart Dünya Kadına Günü dolayısıyla Düzce’de Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bayan kursiyerleri sergi açtı. Sergide bayanların yaptığı kağıt rölyef tablolar ve gümüşlerden yapılan takılar sergilendi. 100 Kursiyerin 150’ye yakın tablosunun sergilendiği sergide ayrıca 20 gümüş takı işleme kursiyerinin de yaptığı birbirinden güzel takıları yer aldı. Sergi hakkında bilgiler veren Kağıt Rölyef Kursu usta öğreticisi Hanife İlhan, kadın gözüyle ve eliyle yapılan eserlerin sergilendiğini belirterek; “Sergimizde yaklaşık 100 kursiyerin 150’ye yakın eseri sergileniyor. Buradaki tabloların tamamı kadınlar tarafından yapılan eserler. Bizde kadınlar gününde anmalı bir etkinlik yaparak kadınlarımızın eserlerini sergileyerek, onların yaptığı sanatsal faaliyetleri herkese gösterelim istedik” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermişAdana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermiş
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Fahri trafik müfettişine karşı hukuk mücadelesi başlattı

Fahri trafik müfettişine karşı hukuk mücadelesi başlattı

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Polis, tarlada çalışan kadınları unutmadı

Polis, tarlada çalışan kadınları unutmadı

MIYC 12. Kış Trofesinde 4. ayak mücadelesi başladı

MIYC 12. Kış Trofesinde 4. ayak mücadelesi başladı

Konya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Konya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Düzce Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
13:11
İkindi
16:25
Akşam
19:01
Yatsı
20:20

Düzce Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Can Eczanesi
Merkez
Su Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Büyük Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce'de park halindeki otomobile çarpan otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de park halindeki otomobile çarpan otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı

DTSO’dan milli teknoloji hamlesi

DTSO’dan milli teknoloji hamlesi

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Belediyeden karda önemli hizmet

Belediyeden karda önemli hizmet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.