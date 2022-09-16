İSTANBUL (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda altın madalyanın sahibi olan Yasemin Adar Yiğit'in de yer aldığı Kadın Güreş Milli Takımı, yurda döndü.

Havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yasemin Adar Yiğit, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Türk kadının gücünü her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını ifade eden Yasemin Adar Yiğit, ''Çok şükür ikinci kez dünya şampiyonu oldum, bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okuttum. Teknik ekibimiz, federasyonumuz, bakanlığımız hepsi bizimle çok ilgili ve alakalıydı. Cumhurbaşkanımız ile de müsabaka sonrasında bir görüşme yaptım. Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmekten gurur duyuyorum. İnşallah arkamdan gelen genç kızlarımıza rol model olabiliyorsam, beni örnek alabiliyorlarsa ne mutlu bana. İlerleyen zamanlarda daha çok Yasemin Adarlar çıkacağına inanıyorum. Bizi izleyen, dua eden Türk halkına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da altın madalyayı hedeflediğini söyleyen milli sporcu, "İlklerin kadınıyım, başarı üstüne başarı ekliyorum. Madalya koleksiyonum günden güne artıyor. Gurur verici bir olay. Paris Olimpiyatları'na kısa bir süre kaldı. Seneye dünya şampiyonasında ilk 6'ya girenler Paris'e gitmeye hak kazanacak. Seneye dünya şampiyonası benim için daha zorlu bir mücadele olacak. Paris'te İstiklal Marşı'nı okutmak ve altın madalya almak istiyorum. 2016'da sadece olimpiyatlara katılmayı, 2020'de madalya almayı hedeflemiştim. 2024'te ise altın madalyayı hedefliyorum." dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulunda da görevi olduğunu hatırlatan şampiyon güreşçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl katıldığım bütün müsabakalarda altın madalya kazandım. Hocalarımızın emeği çok büyük. Aynı zamanda federasyonda kadınlardan sorumlu asbaşkanım, yöneticilik vasfım da var. Hem yönetici hem de sporcuyum, çok büyük bir sorumluluk ama üstesinden gelmenin de gururunu yaşıyorum.''

Kadın Güreş Milli Takımı'nın antrenörü Efraim Kahraman ise şunları söyledi:

"5 yıl önce de dünya şampiyonluğunu kazanmıştı. 5 yıl aradan sonra bir kez daha kazanmak büyük bir gurur. Yasemin kadın güreşinde tarih yazdı. Avrupa şampiyonasında Akdeniz Oyunları'nda, İslam Oyunları'nda tarih yazan bir takımımız var. Bu başarıların devamını getirmek istiyoruz. Bu şekilde tarih yazmaya devam edersek Türkiye kadın güreşinde söz sahibi olacak. Başkanımız Şeref Eroğlu kamplarımızda bulunarak bizimle antrenmanlara da katıldı."

