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  4. Kadın Güreş Milli Takımı'nın Azerbaycan ve Kazakistan ile ortak kampı sürüyor

Kadın Güreş Milli Takımı'nın Azerbaycan ve Kazakistan ile ortak kampı sürüyor

30.07.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli takım antrenörü Efraim Kahraman: "İslam Oyunları genç sporcularımıza fırsat verdiğimiz bir turnuva olacak"

Kadın Güreş Milli Takımı'nın Azerbaycan ve Kazakistan ile ortak kampı sürüyor

Kadın Güreş Milli Takımı, Azerbaycan ve Kazakistan ile yaptığı kamp çalışmalarıyla Konya'da 9-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanıyor.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Niğde Demirkazık’ta 8 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek kampta 16 Türk, dokuzar Azerbaycanlı ve Kazak sporcu yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli takım antrenörü Efraim Kahraman, kampta arkadaşlık ortamı yakaladıklarını ve bunun faydasını göreceklerine inandığını ifade etti.

Kampta genç ve tecrübeli sporcuların birlikte olduğuna dikkati çeken Kahraman, "Olimpiyatlarda mindere çıkmış, madalya almış sporcular ile genç kardeşlerimizin birlikte çalışmasının meyvelerini ileride alacağız. İslam oyunları genç sporcularımıza fırsat verdiğimiz bir turnuva olacak. Burada dünya şampiyonası hazırlıklarını da gerçekleştirmiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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