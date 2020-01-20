YURTHABER
  4. Kadın hentbol takımı haftayı galip bitirdi

Kadın hentbol takımı haftayı galip bitirdi

ANTALYA HABERLERİ  | 20.01.2020 11:18 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Liginde kendi evinde ağırladığı Üsküdar Belediyesi’ni 37-27 mağlup etti.

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Liginde kendi evinde ağırladığı Üsküdar Belediyesi’ni 37-27 mağlup etti. Maçı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal’la birlikte izledi.
Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Ligin 11’inci hafta maçında Üsküdar Belediyespor’la karşı karşıya geldi. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynan karşılaşmayı Fırat Beyde ve Melih Çobanoğlu ikilisi yönetti. Muratpaşa’nın yeni transferleri Kezban Güneş ve Halise Güneş’in de forma giydiği maçta Paşanın Meleklerine destek için Belediye Başkanı Uysal ve eşi Ümran Uysal da tribündeki yerlerini aldı. Rahat bir galibiyet alan Muratpaşa’da, Cansu Akalın ve Döne Gül Bozdoğan öne çıkan isimler oldu. Muratpaşa Belediyespor, bu galibiyetle ligde puanını 12’ye yükseltirken Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal ve kulüp yöneticileri, ligin ikinci yarısında Mardin maçının ardından Üsküdar karşısında da galip gelerek ikide iki yapan takımı ayakta alkışladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular
Hüsnü Karakaş mahallesi yeşile doyacakHüsnü Karakaş mahallesi yeşile doyacak
Üniversite kapıları Kepezle aralanıyorÜniversite kapıları Kepezle aralanıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Düzce'de ahşap ev yandı

Düzce'de ahşap ev yandı

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Otobüse binme bahanesiyle yolcunun telefonunu çaldı

Otobüse binme bahanesiyle yolcunun telefonunu çaldı

Antalya Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:37
Sabah
08:01
Öğle
13:13
İkindi
15:53
Akşam
18:15
Yatsı
19:34

Antalya Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Akdeniz Eczanesi
Muratpasa
Bayındır Eczanesi
Muratpasa
Ertekin Eczanesi
Muratpasa
Kızıltoprak Eczanesi
Muratpasa
Perge Eczanesi
Muratpasa
Sarıkum Eczanesi
Muratpasa
Canan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Antalya’da Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü Operasyonu: 10 Gözaltı

Antalya’da Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü Operasyonu: 10 Gözaltı

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Yaşlı ve engellilere kötü davranan şoförlere ceza verilecek

Yaşlı ve engellilere kötü davranan şoförlere ceza verilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.