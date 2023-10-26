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Kadın hırsız, arkadaşlarıyla birlikte motosiklet çaldı

26.10.2023 10:01 | Son Güncelleme:
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Adana’da çocuğu ve arkadaşlarıyla hırsızlığa çıkan bir kadının, hemcinsinin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli ise yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, ”Çocuğumu gezdirmek için çıktım, arkadaşım çaldı” diyerek kendisini savundu.

Alınan bilgiye göre, olay 19 Ekim günü Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Figen B. (25), 19 Ekim günü Reşatbey Mahallesi’nden Perihan D.’nin (26) motosikletini yanındaki arkadaşlarıyla birlikte çalarak kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek Figen B.’nin kimliğini tespit etti, ardından Figen B.’yi Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde ara sokaklarda yakaladı. 12 farklı suçtan kaydı bulunan Figen B.’nin, 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte yanında bulunan arkadaşlarıyla motosiklet hırsızlığı yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Gözaltına alınan Figen B. emniyetteki ifadesinde, ”Arkadaşım çaldı, çocuğumu gezdirmek için çıktım, ben çalmadım ama çalıntı olduğunu biliyordum” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Figen B., kocası cezaevinde olduğu için çocuğuna bakmakla yükümlülüğünden dolayı adli kontrolle serbest bırakıldı.

“FARKLI TARİHLERDE TOPLAM 250 BİN TL DEĞERİNDE MOTOSİKLET ÇALAN HIRSIZ TUTUKLANDI”

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları başka bir çalışma sonucu 15-21 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde Seyhan ilçesine bağlı Bey, Mıdık ile Kurtuluş Mahallelerinden motosiklet çalan Mert Ü.’nün (23) peşine düştü. Ekipler yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan 15 kaydı bulunan azılı hırsız Mert Ü.’yü Bey Mahallesi’ndeki evinde yakaladı.
Yakalanan şüpheli emniyetteki ifadesinde, ”Güvenlik kamerasındakiler bana benziyor ama ben değilim” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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