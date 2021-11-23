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  4. "Kadın için Teknoloji, Hepimiz için Dayanışma" kampanyası devam ediyor

"Kadın için Teknoloji, Hepimiz için Dayanışma" kampanyası devam ediyor

23.11.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şiddet gören ve sesini duyurabileceği teknolojiye erişimi kısıtlı olan kadınları ihtiyaç duydukları akıllı telefonla buluşturmak amacıyla başlatılan kampanya, bağışlarla büyümeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Şiddet gören ve sesini duyurabileceği teknolojiye erişimi kısıtlı olan kadınları ihtiyaç duydukları akıllı telefonla buluşturmak amacıyla başlatılan "Kadın için Teknoloji, Hepimiz için Dayanışma" kampanyası bağışlarla büyümeye devam ediyor.

Teknosa'nın açıklamasına göre, Sabancı Vakfı, Teknosa ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) iş birliğiyle bu yıl başlatılan kampanya sürüyor.

Kadına şiddetle mücadeleye katkı sağlamak için tasarlanan kampanya kapsamında, bağışçılar, kullanmadıkları akıllı telefonlarını Türkiye'nin 69 ilindeki Teknosa mağazalarından ya da Teknosa Çağrı Merkezi'ni arayarak evlerinden teslim edebiliyor.

Teknosa'nın iş ortakları tarafından bakımları yapılarak çalışır hale getirilen akıllı telefonlar, Sabancı Vakfı desteği ve TKDF aracılığıyla şiddet gören kadınlara ulaştırılıyor.

TKDF'nin Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na gelen çağrılar analiz edildiğinde, kadına şiddet vakalarının bu yıl artışta olduğu ortaya çıkıyor. Ev içi şiddet mağdurlarının büyük çoğunluğu yüzde 91 ile kadınlar olurken, onları çocuklar izliyor. Vakalarda fiziksel ve psikolojik şiddet öne çıkmakla birlikte gelen çağrılarda sosyal şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet ihbarları da azımsanmayacak oranlarda yer alıyor. Hem TKDF hattına gelen çağrılarda hem de araştırmalarda kadınların teknolojiye erişimlerinin kısıtlı olduğu da dikkati çekiyor.

Salgın döneminde tüm dünyada artan kadına şiddetle mücadelede farkındalığı ve dayanışmayı artırmayı hedefleyen akıllı telefon bağış kampanyasına bireylerin yanı sıra kurumlar da katılabiliyor.

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