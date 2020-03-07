YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kadın istihdamına katkı veren 41 firma ödüllendirildi

Kadın istihdamına katkı veren 41 firma ödüllendirildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.03.2020 11:18 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi ve İŞKUR ortaklığı ile “Kadın istihdamı” konusundaki başarılı çalışmaları nedeniyle 41 işletmeye plaketleri verildi.İzmit Belediyesi ve İŞKUR ortaklığıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Kadın istihdamı” konusunda yaptıkları başarılı çalışmaları nedeniyle 41 işletmeye teşekkür etmek amacıyla plaket töreni düzenlendi.

İzmit Belediyesi ve İŞKUR ortaklığı ile “Kadın istihdamı” konusundaki başarılı çalışmaları nedeniyle 41 işletmeye plaketleri verildi.
İzmit Belediyesi ve İŞKUR ortaklığıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Kadın istihdamı” konusunda yaptıkları başarılı çalışmaları nedeniyle 41 işletmeye teşekkür etmek amacıyla plaket töreni düzenlendi. Törene İzmit Belediyesi Başkan Vekili Hakan Tanta, Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Kocaeli İŞKUR Şube Müdürü İlhami Çelik ve 41 işletme sahibi katıldı.
Plaket töreninde konuşan İzmit Belediyesi Başkan Vekili Hakan Tanta, “Kadın istihdamı, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma açısından büyük bir öneme sahiptir. Çalışma yaşındaki toplam nüfusun yarısını oluşturan kadınların etkin olarak yer almadığı bir ekonomiden sağlıklı ve verimli bir büyüme beklenemez. Kadın istihdamını arttırmaya yönelik projeler üretiyoruz. Kadın kooperatifimizi kurarak kadınlarımızla belediye olarak ortaklaşa neler yapabileceğimizi konuştuk. En önemli projelerimizden biri olan kreşlerimiz hem kadınlarımız hem de geleceğimiz olan çocuklarımız için hizmete açılacak. Hizmete açılan kreşler sayesinde anneler çocuklarını güvenle kreşlere bırakarak iş hayatındaki yerlerini alabilecekler” şeklinde konuştu.
Daha sonra söz alan Kocaeli İŞKUR Şube Müdürü İlhami Çelik ise, “Böyle anlamlı bir günde bu kadar kadın arkadaşımızla birlikte olmaktan dolayı mutluyuz. Ben kadınlara hayatımıza kattıkları renk, destek ve enerji için teşekkür ediyorum. İŞKUR olarak çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz güzel bir iş birliği yönetiyoruz. Benzer paylaşımları yaptığımız için İzmit Belediyesi’ne de çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kadın istihdamı çalışmalarına destek veren 41 firmaya teşekkür plaketi verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
KO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkıKO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Ceyhan’da vatandaşlara nikotin ölçümü yapıldı

Ceyhan’da vatandaşlara nikotin ölçümü yapıldı

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Yangında kediler telef olmadan kurtuldu

Yangında kediler telef olmadan kurtuldu

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:18
Öğle
13:16
İkindi
16:29
Akşam
19:05
Yatsı
20:23

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Elif Eczanesi
Izmit
Can Eczanesi
Kartepe
Şifa Eczanesi
Karamursel
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Barış Eczanesi
Gebze
Uslu Eczanesi
Darica
Halk Eczanesi
Darica
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit’te elektrikli scooter dönemi başlıyor

İzmit’te elektrikli scooter dönemi başlıyor

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.