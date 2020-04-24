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  4. Kadın Kaymakam Büyüknalçacı’dan evde kalın sağlıklı kalın önerisi

Kadın Kaymakam Büyüknalçacı’dan evde kalın sağlıklı kalın önerisi

MALATYA HABERLERİ  | 24.04.2020 15:50 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yazıhan ilçesinin kadın Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı’dan evde kalın sağlıklı kalın önerisi yapılıp, yeni tip Korona virüs ile ancak kurullara uyulması ile baş edilebileceğini vurguladı.Çin’in Wuhan eyaletinde çıkıp dünya ülkelerinde etkili olan ve Türkiye’de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan yeni tip Korana virüs Covid-19 hastalığı için Malatya’nın Yazıhan ilçesinde de önlemler alındı.Yazıhan Belediyesi dezenfekte konusunda titizlik gösterirken, Kaymakamlık da Vefa Destek Grubu vasıtasıyla sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlara yardımcı oluyor.Yazıhan ilçesinin kadın Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı da, sağlığını tehdit eden ölümcül korona virüs nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı okullarından ayrı kalan çocuklara seslenip, Korona virüs ile ancak kurullara uyulması ile baş edilebileceğini vurguladı.

Kadın Kaymakam Büyüknalçacı’dan evde kalın sağlıklı kalın önerisi

Malatya’nın Yazıhan ilçesinin kadın Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı’dan evde kalın sağlıklı kalın önerisi yapılıp, yeni tip Korona virüs ile ancak kurullara uyulması ile baş edilebileceğini vurguladı.
Çin’in Wuhan eyaletinde çıkıp dünya ülkelerinde etkili olan ve Türkiye’de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan yeni tip Korana virüs Covid-19 hastalığı için Malatya’nın Yazıhan ilçesinde de önlemler alındı.
Yazıhan Belediyesi dezenfekte konusunda titizlik gösterirken, Kaymakamlık da Vefa Destek Grubu vasıtasıyla sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlara yardımcı oluyor.
Yazıhan ilçesinin kadın Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı da, sağlığını tehdit eden ölümcül korona virüs nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı okullarından ayrı kalan çocuklara seslenip, Korona virüs ile ancak kurullara uyulması ile baş edilebileceğini vurguladı.

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