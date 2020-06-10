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Kadın Kaymakam Büyüknalçacı’dan sınava girecek öğrencilere tavsiye

MALATYA HABERLERİ  | 10.06.2020 13:50 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yazıhan ilçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, Tahtalı Mahallesi’nde, Liseye Giriş Sınavı’na (LGS) girecek olan öğrencilere moral motivasyon ziyaretinde bulundular.Sınava girecek olan öğrenciler ile sınav kaygısı hakkında konuşan ilçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, "Heyecanın yokluğu da fazlası da kişiye zarar verir.

Malatya’nın Yazıhan ilçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, Tahtalı Mahallesi’nde, Liseye Giriş Sınavı’na (LGS) girecek olan öğrencilere moral motivasyon ziyaretinde bulundular.
Sınava girecek olan öğrenciler ile sınav kaygısı hakkında konuşan ilçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, "Heyecanın yokluğu da fazlası da kişiye zarar verir. Başarıya gidecek motivasyonu sağlamak adına orta düzey heyecanla çalışmak ve sonucu ne olursa olsun asla pes etmemek gerekir" şeklinde konuşarak, öğrencilere destek oldu. Öğrenciler ile bir süre daha sohbet eden Kaymakam Büyüknalçacı, “Kişinin yaptığı mesleğin adı ne olursa olsun önemli olan mutlu olacağı bir meslek ile uğraşmasıdır. Kişinin meslek sahibi olmadan önce ahlak sahibi olması gerekir. Kişinin, Mustafa Kemal Atatürk gibi, yaşamını yitirdikten sonra arkasından saygı duruşunda bulunulacak bir ahlak ve vatan sevgisi ile yaşaması gerekir” dedi.
Sohbet sonrası öğrenci ve veliler ile kitap okuma etkinliği gerçekleştiren Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, öğrencilere hediyeler takdim ettikten sonra başarı ve iyi niyet dilekleri ile ayrıldı.

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