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Kadın Kooperatifi’nde anne eli tadında lezzetler

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.06.2020 13:55 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Merkezefendi Belediyesi tarafından açılan ve korona virüs salgını döneminde ara veren Merkezefendi Belediyesi Kadın Kooperatifi, tekrar hizmet vermeye başladı.Merkezefendi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açılan ve korona virüs salgını nedeniyle hizmetine ara veren Kadın Kooperatifi tekrar hizmete açıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Merkezefendi Belediyesi tarafından açılan ve korona virüs salgını döneminde ara veren Merkezefendi Belediyesi Kadın Kooperatifi, tekrar hizmet vermeye başladı.
Merkezefendi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açılan ve korona virüs salgını nedeniyle hizmetine ara veren Kadın Kooperatifi tekrar hizmete açıldı. Merkezefendi ilçesi, Altıntop Mahallesi, Meserret Sokak’ta, korona virüs uyarılarına, kurallarına uygun olarak hizmet vermeye başladı. Merkezefendi Belediyesi Kadın Kooperatifi’nde yerel ürünler ve kapsamlı yöresel gıdalar ile hazırlanmış kahvaltı, yemek, atıştırmalıklar, tatlılar ve içecekler satışa sunuldu.

“Hemşehrilerimizi Kadın Kooperatifimize bekliyoruz”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Güçlü kadınlar güzel yarınlar diyerek açılışını gerçekleştirdiğimiz Kadın Kooperatifimiz, pandemi nedeniyle hizmetine ara vermişti. Belirlenen kurallar doğrultusunda kooperatifimiz anne mutfağı tadıyla, anne eli güveniyle yeniden hizmete başladı. Hemşehrilerimizi birbirinden lezzetli, güzel yiyecek ve içeceklerin üretildiği Kadın Kooperatifimize bekliyoruz” dedi.

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