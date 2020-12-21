YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Kadın Kooperatifleri Ege Bölgesi buluşması gerçekleştirildi

Kadın Kooperatifleri Ege Bölgesi buluşması gerçekleştirildi

MANİSA HABERLERİ  | 21.12.2020 17:40 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirilen 3.

Kadın Kooperatifleri Ege Bölgesi buluşması gerçekleştirildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirilen 3. Kadın Kooperatifleri Ege Bölgesi Buluşmasına katıldı.
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya ayrıca İzmir, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Kütahya, Muğla, Uşak Valileri ve Milletvekilleri, Ege Kadın Kooperatif Dernek Başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
Cumhurbaşkanlığı birinci 100 günlük icraat programı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen toplantıda, kadın kooperatif çalışma gruplarının bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetler, başarı hikayeleri ve kadın kooperatiflerinin sorunları dile getirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor? Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

Manisa Namaz Vakitleri 21 Aralık Pazartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:17
Öğle
13:13
İkindi
15:39
Akşam
17:59
Yatsı
19:23

Manisa Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Pazartesi

Çınarlı Eczanesi
Merkez
İrier Eczanesi
Merkez
Spil Eczanesi
Merkez
Yeni Yılmaz Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Turgutlu
Turgutlu Eczanesi
Turgutlu
Birlik Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.