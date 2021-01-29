Kadın kooperatiflerine 150 bin TL’ye kadar hibe desteği

Karabük Valiliği , Ticaret Bakanlığı tarafından kadın girişimcilerin kooperatifleşmeye yönelik çabalarını teşvik etmek adına 150 bin TL’ye kadar verilecek olan hibe desteğine başvuruların 1 Şubat 2021 tarihinde başlayacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, “Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında kadın kooperatiflerine 150 bin TL’ye kadar hibe finansman desteği sağlanarak verilecek hibe destekleri ile kadın işgücünün ekonomiye kazandırılmasına ve kadınların sosyal ve kültürel faaliyetlerinin geliştirilmesine devam edilecektir. KOOP-DES kapsamında kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortakların çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabileceklerdir. Başvurular 01.02.2021 - 28.02.2021 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

