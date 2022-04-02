Kadın milli boksörler Sırbistan'da iki altın madalya kazandı

59.Uluslararası Belgrad Kazananlar Boks Turnuvası'nda Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar altın madalya kazandı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda olimpiyat ikincisi Buse Naz, 52 kiloda finalde İngiliz rakibi Charley Davison'la, Büşra Işıldar ise +81 kiloda Faslı rakibi Khadija Mardi'yle karşılaştı.
Her iki milli sporcu rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
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