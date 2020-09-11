Kadın Milli Golbol Takımı'nda hedef, paralimpik oyunlarında ikinci altın madalya

- Yemişen: "Çok daha iyi olacağımıza inanıyorum"

Milli takım sporcularından Elif Yemişen, Tokyo Olimpiyatları'nın bir yıl ertelenmesinin hedeflerini etkilemediği anlatarak, "Salgın dönemi uzun bir süreydi. O sürede evde kendi imkanlarımızla, takımdan ayrı çalıştık. Zorlandık ama çalışmalarımıza artık düzenli olarak başladık. Kamp çalışmamız devam ediyor. Bir sıkıntımız yok. Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyoruz. Kendimizi toparlayıp, çok daha iyi olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Açık sahada antrenman yapmanın psikolojik açıdan kendisini rahatlattığını dile getiren paralimpik sporcu Fatmagül Güler, "Dünya genelinde yaşanan bu zor süreci, biz en iyi şekilde, antrenörlerimizle, federasyonumuzun desteği ile evlerimizde iyi geçirmeye çalıştık." şeklinde konuştu.

Oyunculardan Reyhan Yılmaz da kamp çalışmasıyla yeniden form tutmaya başladığını aktararak, "Pandemi dönemi, psikolojik ve fiziksel açıdan çok uzun, zorlayıcı bir süreçti. Antrenmanlarımızı, elimizden geldiği kadar kuvvetten düşmememek ve formumuzu korumak için evde yapmaya çalıştık ama kamp çalışması gibi olmuyor. Çok kısa zamanda eski performansımıza kavuşup, üstüne daha da çok eklemeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmalara başlamanın kendisini iyi hissettirdiğini dile getiren milli sporcu Sevtap Altunoluk ise "Evimdeki imkanlarla, pandemi sürecinde çalışmalarıma devam ettim. Kamp çalışmalarımız da çok güzel gidiyor. İnşallah bomba gibi geri döneceğiz. Hedefimiz, 2021 Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olmak." açıklamasını yaptı.

