Kadın muhtarın spor aşkı çocuklara değdi

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nin Muhtarı Canan Arı, çocuklara yönelik çeşitli spor etkinlikleri düzenliyor.

Eskişehir’de Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı, muhtarlığın yanındaki parkta çocuklara spor eğitimi veriyor. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği spor etkinlikleri uzun süredir devam ediyor. Tamamen ücretsiz olan etkinliklerde muhtar Arı, çocukların teknoloji ve obeziteye yenilmeden sağlıklı bir yaşam sürmelerini amaçlıyor.

"Bütün çocuklarımızı spor etkinliğimize davet ediyorum"

Konuyla ilgili konuşan Canan Arı, "Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde çocuklar; televizyon, tablet, bilgisayar ve cep telefonu ile vakit geçirerek hareketsiz kalıyor. Spor bir ihtiyaçtır. Vücut sağlığını, hormonlarını ve büyüme gelişimini destekler. Obezite riskini azaltır, sosyal becerileri artırır, toplum içinde ve arkadaşlar arasında liderlik ve işbirliği dahil olmak üzere kişisel becerilerin gelişmesine yardım eder. Sporun faydası saymakla bitmez. İçinde bulunduğumuz hafta, Avrupa Spor Haftası. Bütün çocuklarımızı spor etkinliğimize davet ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ’Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’" diye konuştu.



