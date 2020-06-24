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Kadın Muhtarlardan, Vali Şıldak’a Hoşgeldiniz ziyareti

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.06.2020 11:10 | Son Güncelleme

Kadın muhtarlar Balıkesir’de yeni göreve başlayan Vali Hasan Şıldak’ı ziyaret ettiler.

Kadın muhtarlar Balıkesir’de yeni göreve başlayan Vali Hasan Şıldak’ı ziyaret ettiler. Vali Şıldak, Kuva-yi Milliye Şehrinin Kadın muhtarlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir’e hizmet etmekten onur ve mutluluk duyuyorum. Kadınlarımızın bulunduğu her yerde performans ve verimlilik artmaktadır. Kadın mahalle muhtarı sayısının artmasını temenni ediyorum. Kadın mahalle muhtarlarımızla engelli, yaşlı ve diğer toplum kesimlerine yönelik alanlarda sosyal projelerde birlikte olacağız” dedi
Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Elvan Bahar Göktepe söz alarak “Sayın Valim Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir’e hoş geldiniz. Sizin öncülüğünüzde kadın muhtarlarımızla önemli sosyal projeleri ilimize kazandıracağımıza inanıyorum. Kuva-yi Milliye şehrinin kırk kadın muhtarıyla sosyal projelere hazırız” dedi. Kadın muhtarlar söz alarak mahalleri hakkında bilgi sundular. Vali Hasan Şıldak’a hoş geldin diyerek görevinde başarı ve iyi dileklerini ilettiler.

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