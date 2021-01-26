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Kadın STK temsilcileri, kadına yönelik çalışmaları değerlendirdi

26.01.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2020 yılında kadınlara yönelik yapılan ve 2021 yılında yapılacak çalışmaları değerlendirmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ile toplantı düzenledi.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadınların sosyal hayata katılımlarını artırmak ve kadın istihdamına destek vermek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2020 yılında kadınlara yönelik yapılan ve 2021 yılında yapılacak çalışmaları değerlendirmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ile toplantı düzenledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadınların sosyal hayata katılımlarını artırmak ve kadın istihdamına destek vermek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kentteki sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ile 2020 yılının değerlendirilmesi ve 2021 yılında yapılacak çalışmaları görüşmek üzere toplantı düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıya Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker, İl Müftülüğü, Ensar Vakfı, Muhtaç Çocukları Koruma Vakfı, Türk Diyanet Vakfı, Diyarbakır Yazarlar Birliği, Altınokta Körler Derneği, Yenişehir Belediyesi Kadın Hizmetleri Şube Müdürlüğü, TÜGVA, Sağlık Sendikası Diyarbakır Temsilciliği, Davet ve Kardeşlik Vakfı ile Kınalı Eller Derneği temsilcileri katıldı.
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker’in, Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılında kadınlara yönelik yürüttüğü çalışmaları anlattığı toplantıda, pandemi sürecinde ve bundan sonraki zaman dilimlerinde kadın ve aileye yönelik hangi çalışmaların yapılabileceği ile ilgili değerlendirildi. Eker, Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı içinde ‘Aile Okulu’ ve ‘Hayatı Tutan Kadınlar’ adıyla iki projeyi hayata geçireceklerini bildirdi.

Aile okulu eğitimleri için kayıtlar başladı
Toplumun en küçük yapı birimi ve temel taşı olan ailenin önemini artırmak ve yeni şeyler öğretilmesi sağlamak amacıyla ‘Aileler İçin Online Öğrenme Zamanı’ sloganıyla online eğitimlere başlayacaklarını açıklayan Eker, aile okulu eğitimlerinden faydalanmak isteyenlerin 15 Şubat 2021 Pazartesi gününe kadar Büyükşehir Belediyesinin web sitesi üzerinden başvurabileceklerini belirtti. Eker, aile okulunda yöresel yemekler, değerler eğitimi, dijitalleşme, finansal okuryazarlık, ebeveyn ve çocuk ilişkisi, ailede kriz yönetimi, enneagram ve mizaç atölyesi, e-ticaret, evde spor ve evliliğe adım adım başlıklarında eğitimler verileceğini kaydetti.

‘Hayatı Tutan Kadınlar’ Projesi hayata geçirilecek
Toplantıda diğer projeleri Hayatı Tutan Kadınlar Projesi ilgili de bilgi veren Eker, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden projeye destek vermelerini istedi. Projeyi yakın bir tarihte hayata geçireceklerini ifade eden Eker, STK’lerin görüş ve önerileri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Eker, kadın sorunlarını çözmek ve çalışmalarını değerlendirmek amacıyla her ay sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile değerlendirme toplantıları düzenlemeye devam edeceklerini bildirdi.

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