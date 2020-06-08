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Kadın sürücü ölümden döndü

MUĞLA HABERLERİ  | 08.06.2020 12:25 | Son Güncelleme

Dalaman-Fethiye karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü takla atan araçtan yaralı olarak kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Dalaman-Fethiye karayolunda gece seyir halindeki Pınar Göl yönetimindeki 48 ADA 986 plakalı araç seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Dalaman-Fethiye karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü takla atan araçtan yaralı olarak kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Dalaman-Fethiye karayolunda gece seyir halindeki Pınar Göl yönetimindeki 48 ADA 986 plakalı araç seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 112 ambulansı ve trafik ekipleri yönlendirildi. Araç içinde sıkışan sürücü Pınar Göl, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Kaza sonrası araçta büyük hasar oluşurken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kafadar Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
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