“Kadın Tek Başına Dünya’dır” resim ve seramik yarışması sonuçlandı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘Kadın Tek Başına Dünya’dır’ konulu resim ve seramik yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine ödüllerini verdi.

Konyaaltı Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinleri kapsamında düzenlediği ‘Kadın Tek Başına Dünya’dır’ temalı resim ve seramik yarışması sonuçlandı. Konyaaltı Belediyesi Fuaye Alanı’nda düzenlenen ödül törenine Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, eser sahipleri ve vatandaşlar katıldı. Esen, jüri tarafından ödüle değer görülen resim ve seramik yarışmasındaki eser sahiplerine ödüllerini takdim etti. Esen, yarışmada çok güzel eserlerin ortaya çıktığını belirterek, katılımcıları tebrik etti. Resim yarışmasında birinci Shabram Mollahassani Majdabi Kohreh, ikinci Kübra Aydemir üçüncü ise Meral Yıkanmışlar oldu. Resim yarışmasında mansiyon dalında ise birinci Hatice Kılıç, ikinci Pakize Özlem Arslan Avcıkurt, üçüncü ise Meltem Yılmaz seçildi. Seramik’te ise birinci Nurdan Akyıldız, ikinci Mine Kürüm, üçüncü de Saadet Çakıroğlu oldu. Resim yarışmasında ayrıcı birinci olan esere bin 500 TL, ikinciye bin TL ve üçüncüye 500 TL para ödülü verilecek.

Esen, daha sonra resim ve seramik sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Esen, derece giren eser sahiplerinden resimler hakkında bilgi alarak, sergiyi gezdi. ‘Kadın Tek Başına Dünya’dır’ temalı resim ve seramik yarışmasına katılan eserler, 13 Mart Cuma gününe kadar Konyaaltı Belediyesi Fuaye Alanı’nda sergilenecek.

