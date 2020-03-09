YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. “Kadın Tek Başına Dünya’dır” resim ve seramik yarışması sonuçlandı

“Kadın Tek Başına Dünya’dır” resim ve seramik yarışması sonuçlandı

ANTALYA HABERLERİ  | 09.03.2020 15:17 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘Kadın Tek Başına Dünya’dır’ konulu resim ve seramik yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine ödüllerini verdi.Konyaaltı Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinleri kapsamında düzenlediği ‘Kadın Tek Başına Dünya’dır’ temalı resim ve seramik yarışması sonuçlandı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘Kadın Tek Başına Dünya’dır’ konulu resim ve seramik yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine ödüllerini verdi.
Konyaaltı Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinleri kapsamında düzenlediği ‘Kadın Tek Başına Dünya’dır’ temalı resim ve seramik yarışması sonuçlandı. Konyaaltı Belediyesi Fuaye Alanı’nda düzenlenen ödül törenine Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, eser sahipleri ve vatandaşlar katıldı. Esen, jüri tarafından ödüle değer görülen resim ve seramik yarışmasındaki eser sahiplerine ödüllerini takdim etti. Esen, yarışmada çok güzel eserlerin ortaya çıktığını belirterek, katılımcıları tebrik etti. Resim yarışmasında birinci Shabram Mollahassani Majdabi Kohreh, ikinci Kübra Aydemir üçüncü ise Meral Yıkanmışlar oldu. Resim yarışmasında mansiyon dalında ise birinci Hatice Kılıç, ikinci Pakize Özlem Arslan Avcıkurt, üçüncü ise Meltem Yılmaz seçildi. Seramik’te ise birinci Nurdan Akyıldız, ikinci Mine Kürüm, üçüncü de Saadet Çakıroğlu oldu. Resim yarışmasında ayrıcı birinci olan esere bin 500 TL, ikinciye bin TL ve üçüncüye 500 TL para ödülü verilecek.
Esen, daha sonra resim ve seramik sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Esen, derece giren eser sahiplerinden resimler hakkında bilgi alarak, sergiyi gezdi. ‘Kadın Tek Başına Dünya’dır’ temalı resim ve seramik yarışmasına katılan eserler, 13 Mart Cuma gününe kadar Konyaaltı Belediyesi Fuaye Alanı’nda sergilenecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler! Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Esenler Belediyesinden Dünya Kadınlar Günü’ne özel resim sergisi

Esenler Belediyesinden Dünya Kadınlar Günü’ne özel resim sergisi

Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Antalya Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:51
Sabah
07:10
Öğle
13:13
İkindi
16:31
Akşam
19:06
Yatsı
20:20

Antalya Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Ela Eczanesi
Muratpasa
Müjgan Eczanesi
Muratpasa
Naz Eczanesi
Muratpasa
Pastör Eczanesi
Muratpasa
Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
İnanır Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı

Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya’da Ocak ayında 5 kişi iş kazalarında hayatını kaybetti

Antalya’da Ocak ayında 5 kişi iş kazalarında hayatını kaybetti

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.