Kadın tenisinin yeni yıldızı Sofia Kenin

Florida'da büyüyen Sofia Kenin, tenis antrenörlüğü yapan babası sayesinde 5 yaşında bu spora başladı. Kısa sürede potansiyeli fark edilen Sofia, ABD'de Rick Macci ve Nick Bollettieri gibi isimlerden eğitim alarak bu ülkenin bayrağı altında kariyerine başladı.

Kenin, 14 Kasım 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya geldi. Daha önce ABD'de yaşayan Sofia'nın ailesi Alex ve Lena Kenin, kızlarının dünyaya gelmesinden birkaç ay sonra tekrar bu ülkeye yerleşti.

Çeyrek finalde Tunuslu Ons Jabeur, yarı finalde dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty önünde 2-0 galip gelen ABD'li tenisçi Kenin, finalde İspanyol Garbine Muguruza'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve kariyerinin en büyük başarısına imza attı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a 14 numaralı seribaşı olarak katılan Kenin, ilk turlarda sırasıyla İtalyan Martina Trevisan, ABD'li Ann Li ve Çinli Zhang Shuai'yi 2-0 yendi, 4. turda ise ABD'li Coco Gauff'u 2-1 ile eleyerek çeyrek finale kaldı.

ALT YAŞ KATEGORİLERİNDE 1 NUMARA OLDU

Kenin, ABD Tenis Birliğinin 10 yaş altı turnuvalarında henüz 7 yaşındayken oynamaya başladı ve bu kategoride 1 numaraya kadar yükseldi. Gelişimini sürdüren Sofia Kenin, daha sonra birliğin 12, 14, 16 ve 18 yaş altı kategorilerinde elde ettiği şampiyonluklarla aynı başarıyı gösterdi.

Sofia Kenin, 2013'te boy göstermeye başladığı ve şampiyonluklar yaşadığı Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvalarının ardından 2015'te WTA organizasyonuna dahil oldu.

KARİYER PARA ÖDÜLÜNÜ NEREDEYSE İKİYE KATLADI

WTA turda geçen yıl elde ettiği şampiyonluklarla adından söz ettiren Kenin, Avustralya, İspanya ve Çin'de katıldığı turnuvalardan zaferle ayrıldı. Bu yıla kadar turnuvalardan yaklaşık 3 milyon dolar para ödülü elde eden 21 yaşındaki tenisçi, Avustralya Açık şampiyonluğu sayesinde ise 2,85 milyon dolar kazanmayı başardı ve kazancını neredeyse ikiye katladı.

ABD'NİN YENİ 1 NUMARASI

Sofia Kenin, Avustralya Açık zaferiyle tekler klasmanında 7. sıraya çıkarak ABD'nin kadın tenisindeki yeni 1 numarası olacak. Kenin, yeni açıklanacak dünya klasmanında 23 kez grand slam şampiyonu 38 yaşındaki Serena Williams'ın önüne geçecek.