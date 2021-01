Kadın üreticilere lavanta fidesi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Feke ilçesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan 22 üreticiye 210 bin lavanta fidesi daha dağıttı.

Feke ilçesinin Tapan bölgesi olarak adlandırılan grup köyleri mevkisinde Paşalı Köyü İlkokulu’nun bahçesinde gerçekleştirilen fide dağıtım törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri, meclis üyeleri, bazı siyasiler, Büyükşehir bürokratları, üreticiler ve bölge halkı katıldı.

Seyhan Belediye Başkanlığı döneminden bu yana Feke’ye, Tapan bölgesine sık sık geldiğini belirten Başkan Karalar, bölge halkını kalkındırmayı, bölgenin sorunlarını azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Halka hizmet ederken partiler üzeri düşünmek gerektiğini, insanların hizmet edeni, memlekete faydalı olanı, kendisine yakın hissettiğini desteklediğini belirten Başkan Karalar, “Dolayısıyla bizim etkinliklerimizde her ittifaktan, her siyasi partiden, siyasal yelpazenin her yerinden insanın olması bizi çok mutlu ediyor. Bu tablo bizim arzu ettiğimiz bir tablodur” dedi.

İnsanları ayrıştırmadan, yoksulu destekleyerek, halka hizmet etmeyi önemsediklerini ve bunun gereklerini yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Karalar, bu nedenle toplumun her kesiminden insanla birlikte hareket edebildiklerini ifade etti.