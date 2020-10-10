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Kadın ve çocuk dernekleri, ‘Gönüllü Eş Avukatlık Komisyonu’ kurulmasını talep etti

ADANA HABERLERİ  | 10.10.2020 17:48 | Son Güncelleme

Adana’da son 2 haftada ard arda işlenen kadın cinayetleri nedeniyle kadın ve çocuk haklarını savunan dernekler, CMK gereğince baro tarafından görevlendirilen genç avukatlara eşlik etmek üzere, kıdemli avukatlardan oluşan bir ‘Gönüllü Eş Avukatlık Komisyonu’ kurulmasını talep etti.Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Akdeniz Bölge Başkanı Av.

Kadın ve çocuk dernekleri, ‘Gönüllü Eş Avukatlık Komisyonu’ kurulmasını talep etti

Adana’da son 2 haftada ard arda işlenen kadın cinayetleri nedeniyle kadın ve çocuk haklarını savunan dernekler, CMK gereğince baro tarafından görevlendirilen genç avukatlara eşlik etmek üzere, kıdemli avukatlardan oluşan bir ‘Gönüllü Eş Avukatlık Komisyonu’ kurulmasını talep etti.
Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Akdeniz Bölge Başkanı Av. Meryem Türktekin, Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği Başkanı Çiğdem Akça ve Adana Mavisu Engelliler Derneği Başkanlarıyla yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük’ü ziyaret etti.
TKKD Akdeniz Bölge Başkanı Av. Meryem Türktekin, ziyarette “Geçtiğimiz dört gün içinde, 3’ü Adana da olmak üzere, bölgemizde 5 kadın öldürüldü. Eylül ayında ülkemizde 20 kadın, 4 çocuk öldürüldü. Erkek çocuklarının da içinde olduğu 20 çocuk istismar edildi, 97 kadına şiddet uygulandı ve bu sayı, sadece resmi kayıtlara yansımış olanlardır. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve cinsel istismar vakalarındaki bu artışa rağmen, halen İstanbul Sözleşmesi üzerinde gereksiz tartışmalar açılıyor, şiddet mağdurlarına koruma kalkanı sağlayabilecek 6284 sayılı kanun hükümleri yeterince uygulanmıyor. Hatalı kararların sorumlusu ise genellikle barolar tarafından CMK kapsamında görevlendirilen genç avukatlar olarak gösteriliyor” diye konuştu.
Bu tür davalarda genç avukatlara eşlik etmek üzere, kıdemli avukatlardan oluşan bir ‘Gönüllü Eş Avukatlık Komisyonu’ kurulmasını talep eden Av. Meryem Türktekin, “Bu kapsamda, Adana Barosu nezdinde, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve cinsel istismar dosyalarında tedbir kararlarının zamanında alınabilmesi ve hatalı kararların önüne geçilebilmesi için CMK gereğince baro tarafından görevlendirilen genç avukatlara eşlik etmek üzere; kıdemli avukatlardan oluşan bir ‘Gönüllü Eş Avukatlık Komisyonu’ kurulmasını talep ediyoruz. Böyle bir komisyon kurulması halinde, kendim ve dernek üyesi olan diğer meslektaşlarım da bu komisyonda gönüllü olarak görev almaya hazır. “ ifadelerini kullandı.
Baro Başkanı Av. Veli Küçük ise, baroya intikal eden bu tür dosyalarda büyük hassasiyet gösterdiklerini, konuyu yönetim kuruluna sunacaklarını ve her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Kadın ve çocuk dernekleri, ‘Gönüllü Eş Avukatlık Komisyonu’ kurulmasını talep etti

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