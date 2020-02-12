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Kadın ve genç girişimciler bilgilendirme semineri düzenlendi

EDİRNE HABERLERİ  | 12.02.2020 16:03 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve iştiraklerini tanıtmak, genel ekonomik gelişmeler ve Türk dış politikası hakkında bilgilendirmek amacıyla, TOBB Sosyal Tesisleri’nde "Kadın ve Genç Girişimciler Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.Seminere TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi, TOBB Edirne KGK İcra Komitesi Başkanı Elmas Aslan ve TOBB Edirne KGK İcra Komitesi üyeleri katılım sağladı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve iştiraklerini tanıtmak, genel ekonomik gelişmeler ve Türk dış politikası hakkında bilgilendirmek amacıyla, TOBB Sosyal Tesisleri’nde "Kadın ve Genç Girişimciler Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.
Seminere TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi, TOBB Edirne KGK İcra Komitesi Başkanı Elmas Aslan ve TOBB Edirne KGK İcra Komitesi üyeleri katılım sağladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kadın Girişimciler Kurulu Bilgilendirme Semineri’nde, Kurul üyelerinden, genç kızlara başarı öykülerini anlatarak, rol model olmalarını istedi.
Kadının hayatın her alanında olması gerektiğini bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Aynı erkekler gibi kadının evde de, işte de yapacakları vardır. Bakış açısının değişmesi, kullanılan dilin değişmesi gerekiyor. Unutmayın, sevgi, dilde başlar; dil değişirse, dünya değişir. Gelin artık, hayatımızda sık sık kullandığımız ‘bu işin adamı’ yerine ‘doğru kişi’, ‘erkek sözü’ yerine ‘söz’, ‘adam gibi’ yerine ‘doğru düzgün’ diyelim. Çalışkanlığın ve başarının cinsiyeti olmaz. Siz eleştirilere kulağınızı kapatın ve işinize kararlılıkla devam edin. Çünkü TOBB olarak kadın ve genç girişimcilerimizi çok önemsiyoruz. Üstelik sizlerden ülkemiz adına çok beklentimiz de var. Türkiye’nin zenginleşmesi ve kalkınması için daha çok girişimciye ihtiyacımız var. Girişimci adaylarının önlerindeki en önemli örnek rol model de sizlersiniz. Türkiye’de yeni girişimciler ortaya çıksın diye sizlerin vizyonuna, yol göstermesine ihtiyacımız var. Bunları yaparken de içinde bulunduğunuz bu camiayı çok iyi tanımanızda büyük önem ve fayda görüyoruz” dedi.

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